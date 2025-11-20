소 잃고 외양간 고치는 루브르… 1499억원 보석 도난 당한 뒤 CCTV 100대 설치

잇단 도난·조롱 영상에 대책 발표

CCTV 확충하고 관내 경찰 배치

최근 왕관·보석 등 1400억 상당의 전시물을 도난당한 프랑스 파리 루브르 박물관이 사고 예방을 위해 감시카메라를 추가 설치하고 보안 직책을 신설하기로 했다.

AP·AFP통신 등 외신에 따르면 루브르 박물관은 19일(현지시간) 20개 항목의 절도 사건 긴급 대책을 발표했다.

먼저 박물관은 내년까지 박물관 주변 감시를 위해 약 100대의 감시카메라를 추가로 설치할 계획이다. 또 박물관 건물에 침입자가 접근하는 것을 막는 '침입 방지 시스템'도 마련하기로 했다. 해당 시스템은 2주 안에 설치가 시작될 예정이라고 박물관 측은 밝혔다.

보안 조직에도 변화가 생긴다. 박물관의 보안 정책을 주관하는 '보안 조정관' 직책을 신설하고, 박물관 내부에 경찰도 배치할 예정이다.

앞서 루브르 박물관은 지난달 19일 전시물을 도둑맞아 체면을 구겼다. 당시 4인조 일당은 사다리차를 타고 루브르 박물관 내 왕실 보석 전시관인 아폴론 갤러리에 침입해 7분 만에 보석 8점을 훔쳐 달아났다.

루브르 박물관의 안뜰에 경찰차가 주차되어 있는 모습.

도난품은 나폴레옹 1세가 둘째 부인 마리 루이즈 황후에게 선물한 에메랄드·다이아몬드 목걸이, 나폴레옹 3세의 부인이 소유했던 212개의 진주와 약 2000개의 다이아몬드가 박혀있는 왕관 등으로, 약 1499억 상당에 이르는 것으로 알려졌다.

이후 지난 15일에는 벨기에 출신 틱톡커 2명이 루브르의 보안 조치를 조롱하며 레오나르도 다빈치의 모나리자 근처에 자신들의 작품을 걸고 몰래 빠져나가는 사건이 발생했다. 이들은 왕실 보석을 털린 루브르의 보안 시스템을 점검하겠다며 박물관 입장부터 보안 검색대 통과 과정을 모두 촬영해 온라인에 공유했다. 박물관의 보안상 허점이 또다시 드러난 셈이다.

로랑스 데카르 루브르 박물관장은 "절도 사건으로 드러난 여러 가지 문제에 대한 책임을 인정한다"고 했다. 데카르 관장은 올해부터 10년간 추진될 8억 유로(1조3500억원) 규모의 '루브르 뉴 르네상스' 계획의 핵심 과제로 보안 강화를 꼽았다.

한편 루브르 박물관 절도 용의자 4명은 체포됐지만, 도난당한 보석은 아직 회수되지 않았다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



