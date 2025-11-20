본문 바로가기
목포시, 구직단념 청년 자립 돕는다

호남취재본부 정승현기자

입력2025.11.20 16:52

맞춤 지원 통해 진로·자신감 회복 성과

전남 목포시가 사회 진입에 어려움을 겪는 청년들을 지원하는 '청년도전 지원사업'의 하반기 과정을 성공적으로 마무리했다.

목포시청사.

목포시청사.

청년도전 지원사업은 취업 실패와 경력 단절, 자신감 저하 등으로 구직을 포기한 18~45세 청년을 발굴해 최대 25주간 맞춤형 프로그램을 제공하는 사업이다.


시는 올해 참여한 185명 중 174명이 과정을 이수하며 목표 달성률 94%를 기록했다. 참여 청년들은 프로그램을 통해 자신감을 되찾고, 진로 재설정 등 긍정적인 변화를 보인 것으로 나타났다.

올해 프로그램은 청년들의 '재도전'을 돕기 위해 성취감과 자신감 회복에 중점을 두고 진행됐다. 밀착상담, 사례관리, 진로탐색, 취업역량 강화 교육 등 개별 상황에 맞춘 맞춤형 과정이 제공됐다.


특히 하반기 외부활동으로 운영된 '마음챙김 청년워크숍'은 스트레스 관리와 또래 간 소통을 중심으로 구성돼 심리적 안정과 관계 회복에 큰 도움을 줬다는 평가다.


시는 사업 종료 후에도 청년들이 취업·직업훈련·사회참여 등으로 자연스럽게 연계될 수 있도록 사후관리 체계를 강화해 지속 지원을 이어갈 방침이다.

시 관계자는 "청년도전 지원사업이 청년들이 지역에서 새로운 기회를 찾고 안정적으로 사회에 진출하는 디딤돌이 되길 바란다"며 "앞으로도 청년 자립을 위한 다양한 정책을 꾸준히 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr
