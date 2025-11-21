본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'깜짝 실적' 엔비디아 랠리 하루만에 반락…AI 거품론 여전 [3분 브리프]

입력2025.11.21 08:00

시계아이콘00분 42초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한 눈에 읽기]
①엔비디아 3분기 실적 발표…사상 최대 매출 달성
②배당소득 최고세율 25% 인하 논의 급물살
③외화예수금 등 역대 최대치

MARKET INDEX : Year to date
'깜짝 실적' 엔비디아 랠리 하루만에 반락…AI 거품론 여전 [3분 브리프]
AD
원본보기 아이콘

○미 뉴욕증시 3대지수 일제 하락 마감…'깜짝 실적' 엔비디아 랠리 후 반락
○예상 웃돈 9월 고용지표 재해석
○12월 금리 인하 기대 약화·AI 거품론 재부각

Top3 NEWS
■ AI 거품론 잠재운 엔비디아 실적…HBM 중심 메모리 투자 커진다
○AI 거품론에 반기 "선순환 단계 진입"
○데이터센터 매출 뛰면서 호실적 견인
○우리 기업들과의 협력에도 긍정 결과
■ '뜨거운 감자' 배당소득 최고세율 35→25% 인하 가능성은?
○20일 국회 조세소위 첫 본격 심사
○여야 모두 35%→25% 조정기류
○인하폭·요건·시행 시기 조율 관건
■ 거침없이 투자 늘리는 서학개미… "투자자 보호 강화·외환시장 안정 필요"
○미국 중심 고위험투자 감수하는 개인투자자
○"정부, 불법 리딩방 방지·외화 수급 안정화해야"
○"외환시장 안정화 방안 모색해야"
그래픽 뉴스 : '쪼개기 상장' 시도 멈출까…상법개정 후 변화는
'깜짝 실적' 엔비디아 랠리 하루만에 반락…AI 거품론 여전 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○"韓중복상장 비율, 미국의 360배"
○상법 개정 이후 중복상장 자제 분위기 형성
○자사주 신주배정 금지…인적분할도 '진화' 추세

the Chart : 흔들리는 코스피에도 굳건한 영원무역
'깜짝 실적' 엔비디아 랠리 하루만에 반락…AI 거품론 여전 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

○관세 우려에도 호실적 달성
○여의도 증권가 목표주가 일제히 상향 조정
○이달 들어 주가 46% 상승

오늘 핵심 일정

국내

비츠로넥스텍 코스닥 상장, 확정공모가 6900원

비엔케이제3호스팩 코스닥 상장, 확정공모가 2000원

에임드바이오 코스닥 청약, 예정공모가 9000~1만1000원

테라뷰홀딩스 코스닥 청약, 예정공모가 7000~8000원


해외

00:00 미국 기존주택판매 (10월)

09:30 일본 서비스 구매관리자지수 (11월)

16:00 영국 소매판매 (YoY) (10월)

23:45 미국 서비스 구매관리자지수 (11월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 1℃(1) ｜최고기온 : 12℃(2℃)
○강수확률 오전 0%｜오후 0%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
'깜짝 실적' 엔비디아 랠리 하루만에 반락…AI 거품론 여전 [3분 브리프] 원본보기 아이콘

3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]'연매출 10조' 항암제 개발 출격 삼성…美·유럽도 전례 없어[양날개 편 삼성바이오]② [단독]'연매출 10조' 항암제 개발 출격 삼성…美·... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

뜨끈뜨끈한 '길거리 K간식'…해외서도 '핫해'

카리나·제니도 입었다…"이게 왜 예쁘지?" 장바구니에 '쓱' 인기 폭발

"여보, 장어값 대폭락이래" 외식하려고 했더니…어민들만 피눈물?

'처가 손절' 이승기, 부모에 '26억짜리' 효도 플렉스…고급 타운하우스 증여

"절대 못잡죠"…7차례 폭발물 설치 협박하고 경찰 조롱한 고교생 구속

제네시스, 브랜드 첫 고성능 전기차 'GV60 마그마' 공개

고액자산가, 이달 변동성 확대에 주식 비중 줄였다

새로운 이슈 보기