'깜짝 실적' 엔비디아 랠리 하루만에 반락…AI 거품론 여전 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①엔비디아 3분기 실적 발표…사상 최대 매출 달성

②배당소득 최고세율 25% 인하 논의 급물살

③외화예수금 등 역대 최대치

MARKET INDEX : Year to date

○미 뉴욕증시 3대지수 일제 하락 마감…'깜짝 실적' 엔비디아 랠리 후 반락

○예상 웃돈 9월 고용지표 재해석

○12월 금리 인하 기대 약화·AI 거품론 재부각

Top3 NEWS

■ AI 거품론 잠재운 엔비디아 실적…HBM 중심 메모리 투자 커진다 ○AI 거품론에 반기 "선순환 단계 진입"

○데이터센터 매출 뛰면서 호실적 견인

○우리 기업들과의 협력에도 긍정 결과

■ '뜨거운 감자' 배당소득 최고세율 35→25% 인하 가능성은? ○20일 국회 조세소위 첫 본격 심사

○여야 모두 35%→25% 조정기류

○인하폭·요건·시행 시기 조율 관건

■ 거침없이 투자 늘리는 서학개미… "투자자 보호 강화·외환시장 안정 필요" ○미국 중심 고위험투자 감수하는 개인투자자

○"정부, 불법 리딩방 방지·외화 수급 안정화해야"

○"외환시장 안정화 방안 모색해야"

그래픽 뉴스 : '쪼개기 상장' 시도 멈출까…상법개정 후 변화는

○"韓중복상장 비율, 미국의 360배"

○상법 개정 이후 중복상장 자제 분위기 형성

○자사주 신주배정 금지…인적분할도 '진화' 추세

the Chart : 흔들리는 코스피에도 굳건한 영원무역

○관세 우려에도 호실적 달성

○여의도 증권가 목표주가 일제히 상향 조정

○이달 들어 주가 46% 상승

오늘 핵심 일정

○국내

비츠로넥스텍 코스닥 상장, 확정공모가 6900원

비엔케이제3호스팩 코스닥 상장, 확정공모가 2000원

에임드바이오 코스닥 청약, 예정공모가 9000~1만1000원

테라뷰홀딩스 코스닥 청약, 예정공모가 7000~8000원

○해외

00:00 미국 기존주택판매 (10월)

09:30 일본 서비스 구매관리자지수 (11월)

16:00 영국 소매판매 (YoY) (10월)

23:45 미국 서비스 구매관리자지수 (11월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 1℃( ▼ 1 ℃ ) ｜최고기온 : 12℃( ▼ 2℃)

○강수확률 오전 0%｜오후 0%

○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음

