공주시의회, 공주대충남대 통합 반대 특위 구성

국립대 통합 논란 확산…공주시의회 "졸속 추진 중단해야"

교육부·관계 기관 직접 방문해 조직적 대응 예고



공주시의회가 20일 공주대와 충남대 통합반대 특별위원회를 구성했다. AD 원본보기 아이콘

충남 공주시의회가 국립공주대학교와 충남대학교의 통합 추진을 "일방적·졸속 결정"이라 규정하고, 공식적으로 반대 특별위원회를 꾸리며 전면 대응에 나섰다. 지역 기반 국립대의 정체성과 교육 여건이 훼손될 수 있다는 위기감이 본격적인 행동으로 이어지고 있다.

공주시의회(의장 임달희)는 20일 열린 제262회 제2차 정례회 제1차 본회의에서 '국립공주대학교와 충남대학교 통합 반대 특별위원회'를 구성했다.

국립공주대와 충남대는 지난 5월 초광역 국립대 통합 모델을 내세워 글로컬대학에 예비 지정된 데 이어 9월 최종 본지정 대학으로 선정됐다. 두 대학은 2028년 3월 통합대학 출범을 목표로 추진 중이다.

하지만 공주시의회는 "지역 의견 수렴 없이 일방적이고 성급하게 추진되는 통합"이라며 강하게 반대해 왔다. 이번 특위는 송영월 의원의 대표발의로 구성됐다.

앞서 임달희 의장은 제260회 임시회 5분 발언에서 "국립공주대학교와 충남대학교의 통합에 반대한다"고 공식 입장을 밝혔고, 제261회 임시회에서는 송영월 의원이 "대학 통합 즉각 중단"을 요구하는 발언을 이어갔다. 같은 회기에는 '통합 반대 결의안'도 채택된 바 있다.

특별위원회는 21일 첫 회의를 열어 위원장·부위원장을 선임하고, 교육부 및 관계 기관 방문 계획 등 구체적인 대응 로드맵을 마련한다는 방침이다. 시의회는 "통합 반대 의사가 관철될 때까지 강력하고 지속적인 활동을 펼치겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>