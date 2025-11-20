경기도소방학교, 구급전문교육사 양성 나선다…교육기관 지정

경기도소방학교가 전국 9개 지방소방학교 가운데 최초로 '구급전문교육사 양성 교육기관'으로 지정됐다.

구급전문교육사는 소방대원을 대상으로 현장 응급처치 교육을 수행하게 된다. 고난도 구급활동을 지도하고, 현장 프로토콜을 표준화하며, 전반적인 구급 품질을 관리하는 역할을 맡는다.

이들은 병원 도착 전 이뤄지는 응급처치의 수준을 끌어올리는 데 핵심 인력으로 평가된다.

경기도소방학교는 구급대원 경력 8년 이상이거나 전문과정을 이수한 대원을 대상으로 전문 교육을 운영한다. 2027년까지 총 100명의 구급전문교육사 양성을 목표로 한다. 현재 도내에는 179명이 활동 중이다.

경기도소방학교가 소방대원들을 대상으로 구급전문교육사 교육을 실시하고 있다. 경기도소방재난본부 제공 AD 원본보기 아이콘

주요 교육 과정은 ▲기초 및 심화 응급처치 ▲다수사상자 도상훈련 ▲구급 시나리오 작성 및 평가 ▲응급기도관리와 외상처치 실습 등이다.

양성된 교육사들은 향후 펌뷸런스 대원 맞춤형 구급교육, 신임 소방대원 대상 기초 교육, 구급현장 안전관리 등 다양한 영역에서 전문 인력으로 활동하게 된다.

김재홍 경기도소방학교장은 "구급전문교육사는 생명을 살리는 기술을 전하고 현장을 이끄는 교육 리더"라며 "경기도소방학교는 이들을 통해 현장 대응력의 수준을 실질적으로 끌어올리겠다"고 밝혔다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>