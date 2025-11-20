본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

임실군, '꿈의 오케스트라' 정기연주회

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.20 13:43

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

22일 오후 5시 임실군민회관서 진행

전북 임실군이 오는 22일 오후 5시 임실군민회관에서 '제4회 임실군 꿈의 오케스트라 정기연주회'를 연다.

임실군, '꿈의 오케스트라' 정기연주회
AD
원본보기 아이콘

20일 군에 따르면 이번 정기연주회는 클래식 곡과 대중에게 친숙한 음악들이 함께 어우러져 모든 연령층이 즐길 수 있도록 준비해 한층 더 풍성하고 다채로운 음악의 향연을 선사할 예정이다.


또 지역 주민들에게 문화적 향유 기회를 선사하는 자리로, 한 해를 마무리하는 의미 있는 공연이 돼 주민들에게 문화적 소통과 감동을 전달할 것이다.

지난 2022년에 창단한 임실군 꿈의 오케스트라는 지역 아동·청소년들에게 전문적인 음악교육을 통해 꿈을 키울 수 있는 기회를 제공하며, 지역축제 공연 등에서 활발한 활동을 펼치면서 지역사회에 성공적으로 안착하고 있다.


심민 군수는 "미래 세대인 지역 아동·청소년을 위한 문화예술 교육 프로그램을 지속적으로 발굴·육성해 적극 지원하겠다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

대재앙 왔다 '발칵' 뒤집힌 일본…"입을 떡 벌린 채" 대량 폐사 '60년만에' 처음 대재앙 왔다 '발칵' 뒤집힌 일본…"입을 떡 벌린 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마치 전쟁터 같다" 강풍이 키운 대형 화재에 日 마을 초토화

"이것도 저것도 입을 떡 벌리고"…60년만에 '대재앙' 닥쳤다는 일본

박지현, 새벽 배송 논란에 "강요된 선택을 필수라 할 수 있나"

살충제 뿌린 발리 호스텔서 중국인 사망…20여명 집단 중독

우울증은 마음의 병?…신체 면역 이상 반응도 영향

무뇨스 "한 라인에서 10개 車모델 생산…소프트웨어 정의 공장 도입"

"전략기술 가업승계 부담 낮춘다"...野 상속공제 20% 상향 추진

새로운 이슈 보기