'김건희 특검' 수사기간 내달 28일까지 30일 연장

이재명 대통령 수사기간 연장 승인

이재명 대통령이 19일 김건희 특검 수사기간 연장을 승인했다. 이에 수사는 다음 달 28일까지 이어지게 됐다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 공지를 통해 "'김건희 특검'은 이 대통령께 김건희 특검법 제9조 제4항에 따라 수사기간 30일의 연장을 요청했다"면서 "이 대통령은 수사기간 연장 요청을 검토해 승인했다"고 밝혔다.

그러면서 강 대변인은 "앞으로도 특검이 법과 원칙에 따라 공정하고 객관적인 수사를 진행할 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

이 대통령의 특검 수사기간 연장 승인에 따라 오는 28일로 종료될 예정이었던 특검 수사가 내달 28일까지 연장됐다. 앞서 검건희 특검팀은 지난 7월 출범해 두 차례 수사기간을 연장했다. 내달 28일까지 수사를 마치면 더 이상의 연장은 불가능하다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



