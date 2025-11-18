본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

사건사고

법무법인 지평, '해상풍력발전사업의 이슈와 실무 대응' 세미나 성료

염다연기자

입력2025.11.18 16:14

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지평, 지난 7월 '기후에너지센터' 발족

법무법인 지평은 '해상풍력발전사업의 핵심 이슈와 실무 대응' 세미나를 성황리에 개최했다고 18일 밝혔다.

법무법인 지평, '해상풍력발전사업의 이슈와 실무 대응' 세미나 성료
AD
원본보기 아이콘

이번 세미나는 기후에너지센터에서 주최한 첫 세미나로 법적·정책적 쟁점과 실무 경험을 공유하기 위해 마련됐다. 지평은 지난 7월 '기후에너지센터'를 발족하고 신재생에너지, 탄소중립, 기후금융, 환경·사회·지배구조(ESG), 환경안전 등 에너지 전환과 관련된 주요 이슈에 선제적으로 대응해오고 있다.


첫 세션은 지평 기후에너지센터장인 고세훈 지평 변호사가 '해상풍력발전 사업 주요 인허가에 따른 주민 수용성 이슈'를 주제로 발표했다. 이어 서동천 지평 변호사가 '해상풍력발전사업 인수합병(M&A) 및 법률실사의 핵심 쟁점'을, 정종영 삼해이앤씨 대표이사가 '해상풍력 발전사업의 실제'를 주제로 각각 발표했다. 세 번째 세션은 정종영 삼해이앤씨 대표이사가 '해상풍력발전사업의 실제'를 다뤘다.

네 번째 세션에서는 김이태 지평 변호사가 '해상풍력발전의 프로젝트파이낸싱(PF)'을, 이주희 링크레이터스 서울 사무소 매니징 파트너변호사는 '해상풍력발전의 PF'를 주제로 발표했다. 마지막으로 김용길 지평 변호사가 '해상풍력발전의 터빈공급계약 협상'에 대해 발표하며 "터빈계약협상을 위해서는 계약의 구조와 주요 내용에 대한 이해가 중요하다"고 강조했다.


고 변호사는 "이번 세미나는 업계와 국내외 현장의 경험과 통찰을 공유하고, 해상 풍력산업의 지속 가능한 발전 방향을 함께 모색한 뜻깊은 자리였다"며 "지평은 앞으로도 해상풍력산업과 관련해 변화하는 정책 환경 속에서 예측할 수 있고 안정적인 경영 환경을 구축할 수 있도록 전략적 파트너 역할을 충실히 수행하겠다"고 밝혔다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 고른 아이템 뭐길래 "한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

보그가 소개한 '올리브영' 7가지 추천템…나도 사볼까?

장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍

10만원 넣자마자 10만원 돌려주는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

카톡은 네 남친이 한 일을 알고 있다, 좋니?

큰손들, 엔비디아 싹 팔았다…커지는 'AI 거품' 경고

새로운 이슈 보기