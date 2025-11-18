부산 기장군, ‘장애인복지증진대회’ 개최

800여명 참여… 권익 신장·사회참여 확대 위한 포용·화합의 장

기장군(군수 정종복)은 18일 기장체육관에서 부산시 기장군장애인협회(회장 최춘동) 주관으로 '2025년 기장군 장애인복지증진대회'를 개최했다.

부산 기장군이 ‘장애인복지증진대회’를 개최하고 기념 촬영하고 있다. 기장군 제공 AD 원본보기 아이콘

이 행사는 장애인의 권익 신장과 사회참여 확대를 위해 마련, 정종복 기장군수를 비롯해 기장군의회 의원, 부산시의회 의원, 장애인·가족, 자원봉사자 등 약 800명이 참석해 따뜻한 포용과 화합의 분위기를 이뤘다.

행사는 신나는 장구 식전공연을 시작으로 ▲표창장·감사패 수여식 ▲장학금·가정지원금 전달 ▲후원물품 전달 ▲대회사 ▲축사 ▲격려사 ▲초청가수 공연 ▲장애인 노래자랑 등의 순서로 다채롭게 진행됐다.

행사장 내에는 ▲장애인 인권 안내·상담(부산시인권센터) ▲장애인활동지원사업 안내(기장군장애인협회) ▲장애인 복지시책 안내·상담(기장군) 부스가 운영돼 참가자들에게 유익한 정보를 제공했다.

최춘동 협회장은 "장애인이 지역사회에서 더욱 편안하게 생활할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"며 "장애인 복지 증진을 위해 협회가 적극적으로 앞장서겠다"고 말했다.

정종복 군수는 "장애인의 권익 신장과 복지 증진을 위해 헌신해주시는 모든 분께 감사드린다"며 "장애인과 비장애인이 함께 어울려 살아가는 따뜻한 지역사회를 만들기 위해 적극적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

기장군은 올해 저소득 중증장애인을 대상으로 교통비 지원사업을 시작하는 등 다양한 장애인 편의 증진 정책을 추진하고 있다.

내년에도 ▲장애인회관 장애인주차구역 확대와 편의시설 확충 ▲전동보장구 충전기 설치 확대 ▲장애인 이동식 경사로 설치 지원사업 등을 지속적으로 추진할 계획이다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



