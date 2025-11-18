김은혜 "딸 전세 살죠?" 언급에…김용범 "무슨 갭투자냐" 격노

18일 국회 운영위원회

김은혜 의원 "딸 전세금 누가 모았나" 질의에

정책실장 "갭투자 아냐, 어떻게 가족을 엮나"

18일 서울 여의도 국회에서 열린 운영위원회 전체회의에서 김용범 대통령실 정책실장이 국민의힘 김은혜 의원의 질의에 답하는 도중 언쟁을 이어가자 우상호 대통령실 정무수석이 이를 제지하고 있다. 연합뉴스

김용범 대통령실 정책실장이 18일 자신의 딸에게 갭투자 의혹을 제기한 김은혜 국민의힘 의원을 향해 "갭투자가 아니다"라며 강하게 반발했다.

김 정책실장은 이날 국회에서 열린 운영위원회 전체회의에서 김 의원으로부터 "(딸의) 전세금을 누가 모았나. 실장님은 갭투자로 (집을) 사셨나"라는 질문을 받았다. 이에 김 실장은 "딸이 저축한 게 있고, 제가 빌려준 게 있다"며 "갭투자가 아니다. 제가 중도금을 다 치렀다"고 답했다.

김 의원은 "(딸이) 월세를 사는 게 아니지 않나. 집을 살 수 있는 주거 사다리로 전세를 얘기한다. 자꾸 부인하지 말라"고 질의를 이어갔다. 그러자 김 실장은 "(딸이) 그런 의미로 가 있는 게 아니다. 주택을 소유하려고 한 갭투자가 아니다"라고 재차 반박했다. 그러면서 "제 가족에 대해 그런 식으로 하지 말라"고 맞섰다.

하지만 김 의원이 "청년 전세와 관련된 정부 정책대출은 거의 다 잘랐다"며 "청년 월세는 97%를 지원한다는데 디딤돌, 버팀목 대출은 3조원 이상 (예산을) 잘랐다"고 주장했다. 딸의 전세 거주와 관련된 질의에 대해서도 "내 딸은 전세 살게 하려는 아버지의 마음이 있지 않나. 모든 부모님 마음은 내 딸, 아들도 전세를 살아 주거 사다리에 올랐으면 하는 것"이라고 취지를 설명했다.

이에 김 실장이 "딸을 거명해서 그렇게 할 필요가 없다"고 재차 반박하며 고성이 오갔다. 김 실장은 "이전 정부에서 너무 방만하게 운영되던 걸 6·27 부동산 대책 때 정리한 것"이라면서 "어떻게 가족을 엮어서 그렇게 말하느냐"고 비판했다.

이후에도 김 의원은 "엮는 게 아니라 역지사지"라고 말했고, 김 실장은 "저는 갭투자 안 한다고 말했다. 딸이 갭투자 한다는 식으로 얘기하지 않았느냐"고 말하며 설전을 펼쳤다.

이 과정에서 우상호 정무수석이 "그러면 안 된다"며 김 실장을 말렸지만 김 실장은 "가만히 계시라, 위증으로 고발한다는 것도 그렇고 말이야"라며 강하게 항의했다.

결국 김병기 운영위원장이 "여기가 정책실장이 화를 내는 곳이냐"고 질책했고, 김 실장은 "송구하다"고 사과했다. 우 수석은 "가족 문제는 서로 예민한 것 아니냐. 이해해 달라"고 수습했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



