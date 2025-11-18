정읍시립중앙도서관, 21일 김학렬 작가 초청 강연

"23만 유튜버 '빠숑'·베스트셀러 작가"

전북 정읍시립중앙도서관이 오는 21일 오후 7시 중앙도서관 1층 강당에서 부동산·경제 분야 베스트셀러 작가이자 23만 유튜버 '빠숑'으로 유명한 김학렬 작가를 초청해 강연을 연다.

18일 정읍시립중앙도서관에 따르면 이번 강연은 '2026년 부동산 시장 전망과 재테크, 호남 부동산의 미래'를 주제로 진행되며 김 작가는 스마트튜브 부동산조사연구소 소장이며, '빠숑의 세상 답사기'로도 잘 알려진 부동산 분야 대표 인플루언서다.

중앙도서관은 이번 강연을 통해 빠르게 변화하는 경제 환경 속에서 시민들이 올바른 자산 의사결정과 현실적인 재테크 관점을 가질 수 있도록 돕는다는 계획이다.

참여를 원하는 시민들은 정읍시립도서관 누리집(홈페이지)을 통해 선착순으로 신청할 수 있다.

자세한 내용은 정읍시 도서관운영과 중앙도서관팀으로 문의하면 된다.





