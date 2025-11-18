본문 바로가기
제2차 서울 노란우산 고객권익보호위원회 개최

이성민기자

입력2025.11.18 10:30

신규 위원 위촉 및 위원회 구성 확대
소기업·소상공인 의견 수렴 강화

중소기업중앙회 서울지역본부는 18일 서울 마포구 중소기업DMC타워에서 노란우산 가입자의 권익 보호를 위한 '2025년 제2회 서울 노란우산 고객권익보호위원회'를 열고 신규 위원 위촉식을 진행했다고 밝혔다.


공동위원장인 윤현덕 숭실대 명예교수를 비롯해 법률·세무·중소기업 등 분야별 전문가 위원 및 다양한 업종의 노란우산 가입자로 구성된 가입자 위원 등이 참석, 노란우산 고객 권익을 위한 방안을 폭넓게 논의했다.

서울 여의도 중소기업중앙회. 중소기업중앙회

이번 위원회는 기존 위원들의 임기가 만료됨에 따라 새로운 위원을 위촉하는 자리로 마련됐다. 가입자 위원 1명과 전문가 위원 1명을 추가 선임해 소기업·소상공인의 다양한 의견을 반영할 수 있는 기반을 마련했다는 설명이다.


참석 위원들은 올 상반기 노란우산 운영 현황과 주요 제도개선 사항을 공유받고 새롭게 확대·개편된 고객권익보호위원회의 향후 운영 계획을 논의했다.


윤현덕 공동위원장은 "새롭게 위촉된 위원들과 함께 노란우산이 고객 중심의 제도로 더욱 공고히 운영될 수 있도록 다양한 현장의 목소리를 경청하겠다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
