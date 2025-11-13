"제2의 충주맨" "혼신의 연기" 극찬 받더니…군산시청 박지수 주무관 특별 승진

앞서 대통령 선거 홍보영상 700만 기록

누적 조회 수 1400만 돌파 '화제'

제21대 대통령 선거 홍보영상으로 화제가 되며 '제2의 충주맨'으로 불리는 전북 군산시 공무원 박지수씨(31)가 공보협력과 9급에서 8급으로 특별승진했다.

박 주무관은 13일 연합뉴스와 인터뷰에서 "동료들과 즐겁게 촬영하고, 아이디어를 모으고 하다 보니 이런 좋은 일이 생긴 것 같다"며 "혼자만 특진하게 돼 함께 고생한 다른 동료에게 미안하고 감사한 마음"이라고 소감을 밝혔다.

군산시 음식 홍보 영상에 출연한 박지수 주무관. 전북 군산시 공식 인스타 계정 AD 원본보기 아이콘

그가 사회관계망서비스(SNS)에서 화제가 된 이유는 '혼신의 연기' 때문이다. 군산시 공식 계정에 올라오는 홍보 영상 중에는 공무원이 촬영했다고 믿기지 않는 '발랄한' 영상이 많다. 그 덕분에 10여개 홍보 영상의 누적 조회 수는 1400만회에 달한다.

누리꾼들은 혼신의 힘을 다하는 그의 영상에 "5급 과장 자리 준다고 확답받고 하는 게 아니면 말이 안 된다" "우리나라 공무원 컷 너무 높다" "이분 때문에 군산 가는 사람 많을 듯" "왜 공직에 계시지" "진짜 군산을 위한 살신성인" "특별 수당 많이 줘라" 등 뜨거운 반응을 보이고 있다.

박 주무관은 홍보 영상의 아이디어를 주로 어디서 얻느냐는 질문에 "과 직원들과 함께 회의도 하고, 일상생활에서 봤던 재미있는 영상을 먼저 제안해서 촬영하기도 한다"면서 "미디어 홍보계 직원들이 제 자리로 와서 영상을 보여주면서 '이거 할 수 있겠어?' 하고 물어보는 경우가 많다"고 소개했다.

"군산시 홍보할 수 있는 일이라면 온 힘 다할 것"

군산시 대선 홍보 영상에 출연한 박지수 주무관. 전북 군산시 공식 인스타 계정 원본보기 아이콘

사실 군산시를 SNS에 홍보하는 일은 박 주무관의 담당 업무가 아니다. 화제가 된 영상이나 SNS는 이웃인 미디어 홍보계가 맡고 있다. 박 주무관이 소속된 부서는 고향사랑기부계로 군산의 고향사랑기부제를 알리는 일을 담당한다. 그는 "미디어 홍보계나 우리 계나 다 같이 공보협력과 소속이기 때문에 업무를 담당하는 상사나 동료가 모두 한 사무실을 사용한다"면서 "처음에는 일을 도와드리려고 시작했다가 여기까지 오게 됐다"고 전했다.

가장 기억에 남는 영상이 무엇인지에 대해서는 "아무래도 처음 화제가 된 지난 대선 홍보 영상이 아닐까 한다"면서 "대선 홍보 영상을 어떻게 하면 조금 재밌게 찍어 볼까 하다가 당시 유행이던 '누가 빌런일까' 밈을 활용해 찍었는데 그렇게 인기를 끌 줄은 몰랐다"고 답했다.

끝으로 그는 "촬영하느라 늘 애쓰는 강현준·황현옥·구주은·고수빈 주무관과 공보협력과 동료들, 다른 계 일이지만 흔쾌히 '파견'해주시는 조옥희 계장님께도 감사 인사를 드린다"면서 "앞으로도 군산시를 홍보할 수 있는 일이라면 미약하더라도 온 힘을 보태겠다"고 포부를 밝혔다.

'충주맨' 김선태도 6급 '초고속 승진'

김선태 주무관. 충주시 공식 유튜브 채널 원본보기 아이콘

앞서 2023년에도 '충주시 홍보맨'으로 잘 알려진 김선태 주무관이 행정 6급으로 승진한 바 있다. 2016년 9급으로 입직한 지 단 7년 만이다. 기초 지자체 공무원이 9급에서 6급이 되려면 통상 15년 이상 걸리는데, '초고속 승진'에 성공한 것이다. 공무 기간 충주시 공식 유튜브 채널 '충TV' 운영을 맡아오며 시를 홍보해 온 공로를 높이 평가된 것으로 전해졌다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>