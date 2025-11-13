본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

"제2의 충주맨" "혼신의 연기" 극찬 받더니…군산시청 박지수 주무관 특별 승진

서지영기자

입력2025.11.13 13:35

시계아이콘01분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

앞서 대통령 선거 홍보영상 700만 기록
누적 조회 수 1400만 돌파 '화제'

제21대 대통령 선거 홍보영상으로 화제가 되며 '제2의 충주맨'으로 불리는 전북 군산시 공무원 박지수씨(31)가 공보협력과 9급에서 8급으로 특별승진했다.


박 주무관은 13일 연합뉴스와 인터뷰에서 "동료들과 즐겁게 촬영하고, 아이디어를 모으고 하다 보니 이런 좋은 일이 생긴 것 같다"며 "혼자만 특진하게 돼 함께 고생한 다른 동료에게 미안하고 감사한 마음"이라고 소감을 밝혔다.

군산시 음식 홍보 영상에 출연한 박지수 주무관. 전북 군산시 공식 인스타 계정

군산시 음식 홍보 영상에 출연한 박지수 주무관. 전북 군산시 공식 인스타 계정

AD
원본보기 아이콘

그가 사회관계망서비스(SNS)에서 화제가 된 이유는 '혼신의 연기' 때문이다. 군산시 공식 계정에 올라오는 홍보 영상 중에는 공무원이 촬영했다고 믿기지 않는 '발랄한' 영상이 많다. 그 덕분에 10여개 홍보 영상의 누적 조회 수는 1400만회에 달한다.


누리꾼들은 혼신의 힘을 다하는 그의 영상에 "5급 과장 자리 준다고 확답받고 하는 게 아니면 말이 안 된다" "우리나라 공무원 컷 너무 높다" "이분 때문에 군산 가는 사람 많을 듯" "왜 공직에 계시지" "진짜 군산을 위한 살신성인" "특별 수당 많이 줘라" 등 뜨거운 반응을 보이고 있다.


박 주무관은 홍보 영상의 아이디어를 주로 어디서 얻느냐는 질문에 "과 직원들과 함께 회의도 하고, 일상생활에서 봤던 재미있는 영상을 먼저 제안해서 촬영하기도 한다"면서 "미디어 홍보계 직원들이 제 자리로 와서 영상을 보여주면서 '이거 할 수 있겠어?' 하고 물어보는 경우가 많다"고 소개했다.

"군산시 홍보할 수 있는 일이라면 온 힘 다할 것"
군산시 대선 홍보 영상에 출연한 박지수 주무관. 전북 군산시 공식 인스타 계정

군산시 대선 홍보 영상에 출연한 박지수 주무관. 전북 군산시 공식 인스타 계정

원본보기 아이콘

사실 군산시를 SNS에 홍보하는 일은 박 주무관의 담당 업무가 아니다. 화제가 된 영상이나 SNS는 이웃인 미디어 홍보계가 맡고 있다. 박 주무관이 소속된 부서는 고향사랑기부계로 군산의 고향사랑기부제를 알리는 일을 담당한다. 그는 "미디어 홍보계나 우리 계나 다 같이 공보협력과 소속이기 때문에 업무를 담당하는 상사나 동료가 모두 한 사무실을 사용한다"면서 "처음에는 일을 도와드리려고 시작했다가 여기까지 오게 됐다"고 전했다.


가장 기억에 남는 영상이 무엇인지에 대해서는 "아무래도 처음 화제가 된 지난 대선 홍보 영상이 아닐까 한다"면서 "대선 홍보 영상을 어떻게 하면 조금 재밌게 찍어 볼까 하다가 당시 유행이던 '누가 빌런일까' 밈을 활용해 찍었는데 그렇게 인기를 끌 줄은 몰랐다"고 답했다.


끝으로 그는 "촬영하느라 늘 애쓰는 강현준·황현옥·구주은·고수빈 주무관과 공보협력과 동료들, 다른 계 일이지만 흔쾌히 '파견'해주시는 조옥희 계장님께도 감사 인사를 드린다"면서 "앞으로도 군산시를 홍보할 수 있는 일이라면 미약하더라도 온 힘을 보태겠다"고 포부를 밝혔다.


'충주맨' 김선태도 6급 '초고속 승진'
김선태 주무관. 충주시 공식 유튜브 채널

김선태 주무관. 충주시 공식 유튜브 채널

원본보기 아이콘

앞서 2023년에도 '충주시 홍보맨'으로 잘 알려진 김선태 주무관이 행정 6급으로 승진한 바 있다. 2016년 9급으로 입직한 지 단 7년 만이다. 기초 지자체 공무원이 9급에서 6급이 되려면 통상 15년 이상 걸리는데, '초고속 승진'에 성공한 것이다. 공무 기간 충주시 공식 유튜브 채널 '충TV' 운영을 맡아오며 시를 홍보해 온 공로를 높이 평가된 것으로 전해졌다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, 40년간 퇴출도 견제도 없었다[날씨는 죄가없다]④ "앉아서 수수료 장사" 1886억 쓸어담은 도매법인, ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 장 섰다"…관세 전면 폐지한 홍콩韓은 존재감도 없네

긴 양말 같은데 35만원?…'아이폰 포켓'에 쏟아진 혹평

아내 떠나고 섬망 증세 악화설…조두순, 또 거주지 무단 이탈

러시아 공산당, 김정은에 레닌상 수여…"양국 우정 지속 강화"

"바가지 요금에 운전도 거칠어…한국 가면 택시 조심" 日서 때아닌 조명

"퇴근하면 피곤, 음쓰 버리기·빨래 다 해주세요"…돈 주고 청소 시키는 2030

대출 규제에 전세 갱신 증가…'강제경매' 확 줄었다

새로운 이슈 보기