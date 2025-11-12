제27회 대한민국디자인대상 시상식 개최…올해의 수상자는?

김성천 대표 '은탑산업훈장' 수훈

산업통상부와 한국디자인진흥원은 12일 서울 코엑스에서 개막한 디자인코리아 2025 행사에 맞춰 '2025년 제27회 대한민국디자인대상' 시상식을 개최했다고 밝혔다.

1999년부터 매년 시행되고 있는 대한민국디자인대상은 디자인을 주도적으로 활용해 디자인 산업 경쟁력을 높이고, 국민의 행복한 삶에 기여한 개인 및 기업(단체)을 발굴해 시상하는 정부 포상 제도다.

수상자는 서류심사(개인·단체), 발표심사(단체), 공적심사 총 3단계의 심사와 대국민 공개 검증을 거쳐 최종 선정됐다.

12일 서울 코엑스에서 열린 제27회 대한민국디자인대상 시상식에서 김성천 시디알어소시에이츠 대표가 은탑산업훈장에 선정됐다. 한국디자인진흥원 AD 원본보기 아이콘

최고 영예인 은탑산업훈장에는 김성천 시디알어소시에이츠 대표가 차지했다. 이인기 디자인소호 대표, 이일환 삼성전자 MX디자인팀장(부사장)은 산업포장을 받았다.

대통령 표창은 강필현 부산디자인진흥원 원장, 지성원 현대자동차 전무, 비상교육, 주식회사 이니션이 받았다. 이외에 국무총리 표창 7점, 산업통상부장관 표창 20점 등 총 34명의 개인 및 단체가 수상 명단에 올랐다.

한편 디자인코리아 2025는 오는 16일까지 닷새간 코엑스 D홀에서 진행되며, 국제 콘퍼런스와 세미나 등과 함께 다양한 볼거리를 선보인다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



