부산도시공사, 센텀2지구 1단계 2공구 조성공사 착공

본격적 사업 궤도 진입… 부산 미래 신성장 산업기반 구축 박차

부산도시공사(BMC, 사장 신창호)는 오는 11월 20일 센텀2지구 도시첨단산업단지 1단계 2공구 조성공사를 본격 착공한다.

이번에 착공하는 1단계 2공구 구역은 화훼상가(약 20개소), 세양물류(CY 약 8300평), 화물주차장(약 5000평), 석대마을 등 다양한 시설이 혼재된 지역으로, 그간 보상과 이주 문제로 착공이 지연돼 왔다.

그러나 지난 9월 세양물류 보상 완료를 비롯해 국제물류 i52 블록 이전부지 확정, 석대마을 주민 대다수의 이주 완료 등 여건이 조성됨에 따라 본격적인 공사에 돌입하게 됐다.

1단계 2공구는 부산 지역업체인 백산건설 외 2개 사가 시공을 맡으며, 공사 기간은 2028년 8월까지다. 부지 정지와 기반시설 조성을 중심으로 진행되며, 이번 착공은 1단계 전체 사업 추진 속도를 높이는 전환점이 될 것으로 기대된다.

현재 1단계 1공구는 2023년 11월 착공 이후 사업장 내 주차장 4개소 이전, 석대마을 이주 구간 철거, 문화재 발굴조사와 오염토 정화 등을 추진 중이며 현재 공정률은 약 10%다.

2단계 풍산공장 이전사업은 올해 5월 풍산 측이 부산시에 투자의향서를 제출한 데 이어 7월 산단계획 지정승인을 완료, 2030년 이전 완료를 목표로 사업이 추진되고 있다.

또 3단계 반여농산물도매시장 이전사업은 올해 4월 부산시가 기본계획 수립(기장 안평 일대 13만 5000평)을 완료함에 따라, 현재 그린벨트 해제 등 관련 행정 절차를 진행 중이다.

신창호 부산도시공사 사장은 "1단계 2공구 착공은 센텀2지구 조성사업이 본격적인 궤도에 오르는 의미 있는 이정표"라며 "부산의 미래 신성장 산업기반 조성과 청년 일자리 창출, 지역경제 활성화에 기여할 수 있도록 속도감 있게 사업을 추진하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



