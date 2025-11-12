본문 바로가기
부산 기장군, ‘거점영어센터 겨울학기’ 신입생 모집

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.12 16:43

100% 원어민 실용회화 수업, 영어 자신감 UP

기장군(군수 정종복)은 오는 11월 21일까지 '거점영어센터 겨울학기' 신입생 모집을 진행한다.


기장거점영어센터는 전문 원어민 강사 100% 실용 영어회화 중심의 교육 프로그램으로, 주 5일 수업을 통해 생활 속 영어 표현력과 회화 능력을 향상시키는 데 중점을 두고 있다.

수강료는 월 4만원(성인 4만 5000원)으로, 합리적인 비용에 양질의 영어교육을 제공해 학부모와 주민들로부터 큰 호응을 얻고 있다.


이번 겨울학기 프로그램은 2025년 12월 2일부터 2026년 2월 24일까지 운영되며 ▲기장교육행복타운 ▲기장종합사회복지관 ▲정관읍교육행복센터 ▲월내복지회관 ▲일광거점영어센터 등 총 5개소에서 진행된다. 수업에는 16명의 우수한 원어민 강사가 투입될 예정이다.


모집 대상은 2025학년도 기준 초등학교 2학년부터 중학교 3학년 학생, 그리고 성인이다. 신규 수강생은 등록 전 레벨테스트(11월 10∼21일 신청 가능)를 거쳐 수준별 맞춤반에 배정된다.

정종복 군수는 "글로벌 시대에는 자신을 영어로 표현할 수 있는 능력이 점점 더 중요해지고 있다"며 "기장거점영어센터가 군민들이 영어를 쉽고 즐겁게 배우며 세계로 당당히 나아갈 수 있도록 든든한 디딤돌이 되겠다"고 말했다.


모집과 운영 관련 자세한 사항은 각 거점영어센터로 문의하면 된다.

기장거점영어센터 안내문.

기장거점영어센터 안내문.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

