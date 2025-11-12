본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

성주관광두레 '별별투어', 체류형 힐링 관광지로 우뚝 서다

영남취재본부 최대억기자

입력2025.11.12 16:29

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

'커플·예비부부·임산부' 힐링 프로그램 인기

성주관광두레 주민사업체 '별별투어'가 한국관광공사의 관광두레 파일럿사업을 통해 1박 2일 체류형 상품인 '성주로 떠나는 마음챙김 커플여행'과 당일형 감성투어인 '가야산숲, 감성산책'을 운영해 참여자들에게 호평을 받으며 지역관광 활성화의 가능성을 보여주고 있다.


12일 성주군에 따르면 이번 사업은 성주의 대표 관광지인 세종대왕자태실, 한개마을, 성산동고분군, 가야산 정견모주길 등을 주요 코스로 구성하고, 로컬 맛집(밀한정식·감골 식당), 한옥카페(청담1942), 감성숙소(앤의정원펜션·더향펜션) 등을 연계해 지역민이 운영하는 공간을 중심으로 한 체류형 관광모델이라는 점에서 주목을 받았다.

성주관광두레 주민사업체 '별별투어'가 지역민이 운영하는 공간을 중심으로 한 체류형 관광모델이라는 점에서 주목을 받고 있다. 성주군 제공

성주관광두레 주민사업체 '별별투어'가 지역민이 운영하는 공간을 중심으로 한 체류형 관광모델이라는 점에서 주목을 받고 있다. 성주군 제공

AD
원본보기 아이콘

체류형 상품 '마음챙김 커플여행'은 임산부와 예비부부를 위한 태교형 힐링 프로그램으로, 태실 돌기, 숲속 요가, 전통차 체험, 편지쓰기 등 심리적 안정과 회복을 돕는 다양한 콘텐츠로 큰 호응을 얻었다.

당일형 상품'가야산숲, 감성산책'은 정견모주길 산책, 핸드드립커피 시음, 빈티지드로잉 액자 만들기 등 감성 콘텐츠 중심의 체험을 제공하며 참가자들의 만족도와 재 참여 의사가 높은 것으로 나타났다.


성주군 관광과 관계자는 "별별투어의 관광두레 파일럿 사업은 주민이 직접 운영하며 지역의 관광 자원을 체류형 콘텐츠로 전환한 좋은 사례"라며 "성주군은 앞으로도 지역 주민과 함께하는 관광모델을 지속적으로 발굴하고 체류형 관광 활성화를 통해 지역경제에 기여할 수 있도록 행정적 지원을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출국세 3배 '폭탄' 예고한 日 "한국인들 너무 많이 갔나"… 관광객 몰려오자 출... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

秋억 한 컷

"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

1인당 30만원 배상하라 했는데…SKT, 줄까 말까 '고민'

주택도시기금은 어떻게 시장에 돈을 풀었나

새로운 이슈 보기