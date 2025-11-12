성남시의료원, '제4회 오티즘 어워즈' 성료…"편견 없는 문화 한마당"

성남시의료원 "오티즘은 다른 방식일 뿐"…발달장애인 성취 축하

한호성 원장 "성남시의료원, 오티즘 여정의 든든한 동반자 되겠다"

경기 성남시의료원 행동발달증진센터는 12일 성남시의료원에서 '제4회 오티즘 어워즈' 시상식을 성황리에 개최했다. 이번 행사는 발달장애인의 성취를 축하하고, 발달장애인 지원에 헌신한 이들을 격려하기 위해 마련됐다.

한호성 성남시의료원장이 12일 성남시의료원에서 열린 '제4회 오티즘 어워즈' 시상식에 참석해 인사말을 하고 있다. 성남시의료원 제공 AD 원본보기 아이콘

2021년 보건복지부로부터 행동발달증진센터로 지정된 이후 성남시의료원은 매년 오티즘 어워즈를 통해 발달장애인과 가족, 관련 종사자들의 노력을 격려해왔다. 올해로 4회를 맞은 행사는 시상식과 문화공연이 어우러진 종합 문화행사로 진행됐다.

한호성 성남시의료원장은 축사에서 "2021년 심은 작은 씨앗이 이제는 든든한 나무로 성장했다"며 "매일 용기를 내어 도전하는 발달장애인과 가족, 의료진의 노력이 성남을 더 따뜻한 지역사회로 만들어가고 있다"고 말했다.

이어 "오티즘은 세상을 만나는 다른 방식일 뿐"이라며 발달장애에 대한 올바른 이해와 공감의 필요성을 강조했다.

이날 시상식에서는 발달장애인 가족, 의료진, 자원봉사자 등 다양한 부문에서 수상자가 선정됐다.

한호성 원장은 "모든 분이 각자의 자리에서 이미 빛나는 주인공"이라며 "성남시의료원이 오티즘 여정의 든든한 동반자가 되겠다"고 밝혔다.

시상식 후 열린 '편견 없는 문화 한마당'에서는 발달장애인 공연자들이 직접 무대에 올라 재능을 펼쳤다. 함께걸음직업재활센터의 '희망을 여는 매직쇼', 미라클 보이스 앙상블의 성악 공연 등 예술적 역량을 생생하게 보여줬다.

성남시의료원이 12일 '제4회 오티즘 어워즈' 시상식을 개최하고 있다. 성남시의료원 제공 원본보기 아이콘

권아혜 행동발달증진센터장은 "발달장애인과 비장애인이 함께 음악과 예술을 즐기는 경험을 통해 서로를 이해하고 존중하는 문화가 확산되길 바란다"고 전했다.

성남시의료원은 2021년 7월 공공의료기관 최초로 발달장애인거점병원·행동발달증진센터로 지정되었으며, 2024년 7월 재지정을 통해 경기도 내 발달장애인과 가족을 위한 전문적·포괄적 서비스를 제공하며, 편견 없는 포용적 지역사회 구축을 선도하고 있다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



