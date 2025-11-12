본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 서구, 교통복지 정책 '천원택시' 혁신 우수사례

호남취재본부 신동호기자

입력2025.11.12 10:37

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최우수상 '건강약자 위한 천원택시' 선정

광주시 서구의 대표 교통복지 정책인 '천원택시'가 행정 혁신 우수사례로 인정받았다.


12일 서구에 따르면 전날 서구청 나눔홀에서 '2025년 혁신 우수사례 경진대회'를 열고 올 한 해 각 부서에서 추진한 우수 정책을 공유했다.

광주 서구, 교통복지 정책 '천원택시' 혁신 우수사례
AD
원본보기 아이콘

이번 경진대회는 ▲소통과 협력 ▲서비스 향상 ▲업무 효율화 등 3개 분야에서 총 21건의 사례가 접수됐으며 서면심사와 온라인 투표를 거쳐 5건의 우수사례가 최종 본선에 올랐다.

이날 경연에서는 발표심사를 통해 최우수 1팀, 우수 2팀, 장려 2팀이 최종 결정됐다.


최우수상에는 돌봄정책과 '건강약자를 위한 천원택시'가 선정됐다. 천원택시는 중증질환자 등이 병원에 방문할 때 택시비 1,000원만 부담하면 서구가 최대 3만원까지 지원하는 사업이다.


이 사업은 지난 6월 시행 이후 100일 만에 400명이 1,000회 이용하며 교통복지와 공공의료를 연계한 혁신적 모델로 평가받았다.

또 ▲우수상에는 건축과 '공공건축 건립사업 표준화 매뉴얼 기획 및 제작', 복지정책과 '서구아너스와 함께하는 복지틈새 제로(0)' ▲장려상에는 회계정보과 '업무혁신을 위한 생성형 AI 계정 지원', 주민자치과 '천원들고 피크닉 운영' 사례가 선정됐다.


김성배 부구청장은 "이번 경진대회는 현장 중심의 정책과 행정 아이디어를 공유하는 뜻깊은 자리이다"며 "앞으로도 주민이 체감할 수 있는 혁신 정책을 지속적으로 발굴하고 확산해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다" 어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"노트북 끄기 귀찮아서 그냥 켜뒀는데"…'충격' 경고 나왔다

"한국인 아니지?" 손에 휴지 들고 '끙'…경복궁 돌담서 용변 본 남녀

'8억 인공 복근' 자랑한 인플루언서…"건강에 치명적" 전문가 경고

바퀴벌레·개미 넣은 커피에 "으악"… 9000원에 판다는 박물관

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

'개인정보 유출' SKT, 1인당 30만원 배상에 고심하는 까닭

트럼프 관세에 흔들린 美증시… '반도체 효과' 코스피 1위

새로운 이슈 보기