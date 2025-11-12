희망브리지-강원 사랑의열매 "지역 재난 대응·복지 네크워크 협력 논의"

왼쪽부터 강원 사랑의열매 유계식 회장과 희망브리지 신훈 사무총장이 강원지역 재난 대응과 복지 네트워크 협력을 논의했다. 희망브리지 AD 원본보기 아이콘

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 사회복지공동모금회 강원특별자치도지회(회장 유계식)와 강원지역 재난 대응과 복지 네트워크 협력을 논의했다고 11일 밝혔다.

이번 만남은 산불과 가뭄 등 복합 재난이 잦은 강원지역에서, 예방부터 대응·복구·회복까지 단계별 협력 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 강원지역은 2019년 산불부터 강릉지역 가뭄에 이르기까지 계절성 재난이 빈번한 지역이다.

양 기관은 재난 발생 시 현장 구호와 복지 지원이 유기적으로 이어질 수 있도록 지역 네트워크를 강화하고, 정보 공유와 연계 방안에 관하여 의견을 나누었다.

이번 논의에서는 ▲긴급 구호 이후 생계·주거 복구 지원 연계 ▲재난 취약계층 발굴 및 예방 활동 협력 등이 주요 주제로 다뤄졌다.

사회복지공동모금회 강원지회 유계식 회장은 "희망브리지는 재난 구호 현장에서 늘 신속하게 움직이는 든든한 협력 기관"이라며 "앞으로도 두 기관이 유기적으로 협력해 강원도민이 재난 이후에도 빠르게 일상을 회복할 수 있도록 함께 노력하겠다"고 말했다.

희망브리지 신훈 사무총장은 "지난 몇 년간 강원지역은 각종 재난으로 협회와 협력해 온 뜻깊은 지역이다"며 "지역 네트워크를 폭넓게 갖춘 사회복지공동모금회 강원지회와의 더 긴밀하고 지속적인 협력으로 이어지기를 희망한다"고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>