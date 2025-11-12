본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

영광 홍농파출소, 범죄예방·주민 체감안전도 향상 집중

호남취재본부 심진석기자

입력2025.11.12 09:20

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한빛원전·홍농읍 자율방범대·영광종합병원 봉사단 참여
'홍농안심 프로젝트' 가동…안심귀갓길 센서 설치 등 활동

전남 영광경찰서 홍농파출소는 11일 한빛원자력본부, 홍농읍 자율방범대, 영광종합병원 파랑새 봉사단과 함께'홍농 안심(ZONE) 프로젝트 지원사업'을 본격 추진한다. 홍농파출소 제공

전남 영광경찰서 홍농파출소는 11일 한빛원자력본부, 홍농읍 자율방범대, 영광종합병원 파랑새 봉사단과 함께'홍농 안심(ZONE) 프로젝트 지원사업'을 본격 추진한다. 홍농파출소 제공

AD
원본보기 아이콘

전남 영광경찰서 홍농파출소는 11일 한빛원자력본부, 홍농읍 자율방범대, 영광종합병원 파랑새 봉사단 등 30여 명이 참석한 가운데 '홍농 안심(ZONE) 프로젝트 지원사업'을 본격 추진한다.


이번 사업은 '한빛원자력본부 지원사업'의 일환으로 각 기관이 협업해 범죄예방과 지역주민 체감안전도 향상에 집중하는 것이 주요 골자다. 실제 지역 실정에 맞춰 홍농파출소에서 야간 순찰 중에 발견한 교차로·어두운 마을 골목길 등 총 25곳에 태양광을 기반으로 하는 가로등, 교통사고 취약지역 및 어린이·여성 안심 귀갓길에 고정형 센서 경고등(시선 유도봉)을 홍농자율방범대와 함께 설치했다.

해당 시설물 설치 등으로 인해 홍농읍 인구의 높은 비율을 차지하는 고령 노인의 교통사고 예방과 더불어 등·하굣길 어린이 보호 등 사회적 약자 보호에도 크게 기여할 수 있을 것으로 보인다.


영광경찰서는 앞으로도 지역주민의 안전을 위해 한수원, 지자체, 자율방범대 등과 함께 지속해서 맞춤형 치안 활동을 추진할 계획이다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발상' 경고 날린 美교수 "전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 파킨슨병?" 손등 울퉁불퉁 핏줄에 푸틴 건강이상설 확산

교황 '반유대 규탄' 외치는 날…근위대, 유대계 여성들에 침뱉는 시늉 '발칵'

"방영 보류" vs "기업 죽이기"…백종원 예능 복귀 앞두고 '시끌'

"여기 괜찮네"…요즘 부자들 사이 새로 뜨는 '이민 명당'

"이게 아닌가벼ㅠ" 삼성·애플, 내년엔 '폴더블' 승부

'개인정보 유출' SKT, 1인당 30만원 배상에 고심하는 까닭

투자자들 환차익 나섰나…치솟던 달러예금 급감

새로운 이슈 보기