영광 홍농파출소, 범죄예방·주민 체감안전도 향상 집중

한빛원전·홍농읍 자율방범대·영광종합병원 봉사단 참여

'홍농안심 프로젝트' 가동…안심귀갓길 센서 설치 등 활동

전남 영광경찰서 홍농파출소는 11일 한빛원자력본부, 홍농읍 자율방범대, 영광종합병원 파랑새 봉사단과 함께'홍농 안심(ZONE) 프로젝트 지원사업'을 본격 추진한다. 홍농파출소 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 영광경찰서 홍농파출소는 11일 한빛원자력본부, 홍농읍 자율방범대, 영광종합병원 파랑새 봉사단 등 30여 명이 참석한 가운데 '홍농 안심(ZONE) 프로젝트 지원사업'을 본격 추진한다.

이번 사업은 '한빛원자력본부 지원사업'의 일환으로 각 기관이 협업해 범죄예방과 지역주민 체감안전도 향상에 집중하는 것이 주요 골자다. 실제 지역 실정에 맞춰 홍농파출소에서 야간 순찰 중에 발견한 교차로·어두운 마을 골목길 등 총 25곳에 태양광을 기반으로 하는 가로등, 교통사고 취약지역 및 어린이·여성 안심 귀갓길에 고정형 센서 경고등(시선 유도봉)을 홍농자율방범대와 함께 설치했다.

해당 시설물 설치 등으로 인해 홍농읍 인구의 높은 비율을 차지하는 고령 노인의 교통사고 예방과 더불어 등·하굣길 어린이 보호 등 사회적 약자 보호에도 크게 기여할 수 있을 것으로 보인다.

영광경찰서는 앞으로도 지역주민의 안전을 위해 한수원, 지자체, 자율방범대 등과 함께 지속해서 맞춤형 치안 활동을 추진할 계획이다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>