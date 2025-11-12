본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

종목·공시

[클릭 e종목]"삼성증권, 배당 매력 제고…목표가↑"

송화정기자

입력2025.11.12 07:45

시계아이콘00분 44초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

목표주가 기존 대비 16% 상향 조정

한국투자증권은 12일 삼성증권 에 대해 배당수익률 매력이 제고된 점에 주목할 필요가 있다고 보고 목표주가를 기존 8만6000원에서 10만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.


백두산 한국투자증권 연구원은 "목표주가를 기존 대비 16% 상향 조정했다"면서 "금리 상승에도 불구하고 증시 활성화에 따른 수익 확대가 더 부각되는 국면으로 브로커리지 및 자산관리 부문을 중심으로 2026년 순이익을 1조1000억원으로 기존 대비 13% 올렸다"고 설명했다. 이어 "실적 개선으로 주당배당금(DPS) 추정치가 상향되는 가운데 배당소득 분리과세 적용도 예상돼 배당수익률 매력이 제고된 점에 주목한다. 2025년 배당수익률이 5.2%, 배당성향은 36.5%인 가운데 중장기 주주환원율 목표가 50%라 주주환원 관련 상단도 열려있다"고 덧붙였다.

삼성증권은 올해 3분기 지배주주순이익 전년 동기 대비 28.7% 증가한 3092억원을 기록했다. 백 연구원은 "이는 컨센서스(증권사 전망치 평균)를 22% 상회한 것"이라며 "브로커리지와 자산관리(WM), 기업금융(IB) 수수료수익이 크게 양호한 덕분"이라고 분석했다.


순수탁수수료는 1974억원으로 전분기 대비 22% 증가했다. 백 연구원은 "이중 해외주식 수수료가 756억원으로 같은 기간 28% 증가한 기대 이상이었는데 이는 시장점유율 확대와 수익성 개선이 동시에 이뤄진 덕분으로 보인다"고 말했다.


금융상품 판매수익은 480억원으로 전분기 대비 35% 증가했다. 증시 호조로 랩과 펀드 관련 수수료가 크게 늘었고 조기상환 증가로 파생결합증권 수익도 개선됐다. 인수 및 자문수수료는 994억원으로 전분기 대비 36% 증가했다.

한편 상품운용손익 및 금융수지는 2743억원으로 전분기 대비 9% 감소했다. 백 연구원은 "브로커리지 관련 금융수지 개선에도 불구하고 채권운용 실적이 저하된 영향"이라고 말했다.

[클릭 e종목]"삼성증권, 배당 매력 제고…목표가↑"
AD
원본보기 아이콘




송화정 기자 pancake@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발상' 경고 날린 美교수 "전 국민에 현금 290만원 지급" 공약…'끔찍한 발... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"여기 괜찮네"…요즘 부자들 사이 새로 뜨는 '이민 명당'

"이게 아닌가벼ㅠ" 삼성·애플, 내년엔 '폴더블' 승부

친애하는 카톡아, X 근황은 왜 보여주니

"고기 섞었잖아" 바가지 논란 광장시장 노점 '10일 영업정지'

어느새 확진자 2배 돌파 '조용한 유행'…"더 이상 청정 지역 아니다"

"아빠 무슨 차 타시니? 나는 차 만드는 아저씨야"

투자자들 환차익 나섰나…치솟던 달러예금 급감

새로운 이슈 보기