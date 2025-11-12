백화점 3사 '겨울 정기 세일' 진행…14일부터 최대 60%할인

추워진 날씨 고려 동절기 의류 할인 제공

백화점 3사가 이달 14일부터 겨울 정기세일을 열고 최대 60%에 달하는 할인 혜택을 제공한다고 12일 밝혔다.

롯데百, 460개 브랜드 최대 50% 할인…아크테릭스·살로몬 최초 참여

롯데백화점은 14일부터 30일까지 전점에서 460여개 브랜드가 참여해 최대 50% 할인 혜택을 제공한다.

영하권 추위로 동절기 상품 수요가 급증함에 따라, 패션, 스포츠, 리빙을 비롯한 전 상품군에서 풍성한 할인 혜택을 준비했다. 먼저, 산드로, 마쥬, 쟈딕앤볼테르 등의 패션 브랜드에서는 이른 한파에 발맞춰 가을 겨울 신제품을 최대 30% 할인 판매한다. 나이키, 반스, 피엘라벤 등의 스포츠·애슬레저 브랜드에서는 기능성 겨울 의류와 용품을 최대 40% 할인된 가격에 선보인다. 이 밖에도 콩제슬래드, 티파니, 베네베네 등의 인기 키즈 브랜드에서 다운재킷과 경량 패딩 등의 겨울 유·아동 상품을 최대 30% 할인 판매한다.

13일부터 16일까지는 하반기 최대 규모의 패션 혜택을 제공하는 '패션페어'를 진행한다. 패션 그룹인 한섬, 삼성물산, 신세계인터내셔널, 대현 등에서최대 15% 할인·적립 혜택에 더해 10% 상당 상품권을 추가 제공하는 기간 한정 프로모션을 선보인다. 대표적으로 한섬은 타임, 마인, 시스템 등의 주요 브랜드가 참여하는 '한섬 더블 마일리지' 행사를 선보인다. 결제 금액의 10% 상당을 한섬마일리지로 적립해 기본 적립률의 두 배에 해당하는 혜택을 제공하며, 추가로 10% 상당의 상품권도 증정한다.

올해 패션페어에는 아크테릭스, 살로몬 등의 글로벌 인기 브랜드가 최초로 참여해, 역대 최다 규모의 브랜드를 다양한 혜택과 함께 즐길 수 있다.

프리미엄 아우터 브랜드 캐나다구스, 듀베티카, 파라점퍼스와 모피 브랜드 사바띠에, 지오바니는 21일부터 23일까지 100만원, 300만원, 500만원 이상 구매 시 10% 상당 롯데상품권을 증정한다. 메종마르지엘라, 마르니, 배리, 에트로 등의 인기 하이엔드 브랜드에서도 동일한 혜택을 제공한다.

올해 마지막 세일을 기념해 상품권과 금액 할인권 등 쇼핑 혜택도 풍성하게 마련했다. 세일 첫 주말인 14일부터 16일까지는 상품군 및 구매 금액에 따라 7% 상당의 롯데상품권을 선착순 증정한다.

신세계百, 300개 브랜드 참여 최대 60% 할인

신세계백화점은 14일부터 30일까지 전국 13개 점포에서 할인 행사를 연다. 정기세일 초반인 14일부터 19일까지는 '시즌오프&세일' 행사를 진행한다.

이번 시즌오프&세일 행사에서는 300여개 이상 브랜드가 참여해 최대 60% 할인에 나선다. 올해는 신세계백화점 단독 상품 등을 내세워 풍성한 혜택을 선보인다.

세일의 초반부는 슈즈 컬렉션이 맡는다. 14일부터 닥스 구두, 미소페, 바바라 구두, 소다, 탠디 등 5개 브랜드가 신세계와 협업한 '윈터 슈즈 컬렉션'을 단독 공개한다. 30~40% 할인된 합리적인 가격대를 형성해 고객 만족도를 높일 계획이다.

젊은 층에게 인기 있는 해외 컨템포러리 브랜드도 대거 이번 행사에 합류했다. 먼저 13일부터 질스튜어트, 마쥬, 산드로, 바네사브루노, 르몽생미셸(14일~) 등이 시즌오프 행사를 시작한다. 이들 브랜드는 인기 제품을 최대 20~30% 할인된 가격으로 제공한다.

스포츠 브랜드 중에서는 젝시믹스가 최대 60% 세일과 함께 구매 금액별 추가 할인 혜택을 제공한다. 11월 말까지 안다르, 스케쳐스, 미즈노 등도 10~50% 할인된 가격으로 고객을 끌어들일 예정이다. 스트리트 패션 브랜드 브라운브레스, 커버낫, 후아유 등도 10~30% 저렴해진 가격으로 정기세일에 합류했다.

이 밖에도 닥스, 마에스트로 등 남성 패션은 10~40% 세일에 참여하고, 다이아미, 미꼬 등 주얼리/워치(10~50%)와 닥스 스카프 등 잡화(10~20%)도 할인 프로모션을 진행해 저렴한 가격으로 고객들을 공략한다.

정기세일 기간 점포별 다양한 이벤트도 마련돼 있다.

강남점 지하 1층 선큰 행사장에서는 모피 릴레이 대형행사를 진행한다. 11일부터 윤진모피 특집, 21일부터는 동우모피 특집을 만나볼 수 있고 블랙그라마 밍크 및 세이블 재킷을 단독가 또는 최대 80% 할인가로 제공한다.

현대백화점, 200여개 브랜드 최대 50% 할인

현대백화점은 오는 14일부터 30일까지 압구정본점과 더현대 서울 등 백화점 전국 점포에서 겨울 시즌 할인 행사 '더 세일'을 진행한다. 패션·리빙·스포츠 등 200여개 브랜드 제품을 최대 50% 저렴하게 선보인다.

이번 세일에서는 패딩·코트 등 아우터 물량을 브랜드별로 지난해보다 최대 20% 이상 늘렸다. 점포별로 대형 할인 행사도 진행힌다. 무역센터점은 오는 14일부터 16일까지 지하 1층 대행사장에서 14개 브랜드가 참가하는 '캐시미어 대전'을 열어 장갑, 목도리, 코트 등 캐시미어 의류 상품을 최대 50% 할인해 판매한다. 판교점은 오는 21일부터 23일까지 1층 대행사장에서 여성 패션 브랜드 '쥬크', '듀엘', '크로커다일' 등 총 3개 브랜드가 참여하는 '대현패밀리세일' 행사를 진행하며, 여성 가을·겨울(FW) 의류를 최대 50% 할인해 판매한다.

추운 겨울 실내 공간을 찾는 고객들을 위해 이색 팝업스토어 등 다채로운 행사를 진행하는 것도 눈길을 끈다. 대표적으로 더현대 서울은 오는 14일부터 다음달 3일까지 5층 에픽서울에서 주토피아2 팝업스토어를 연다. 26일 개봉 예정인 디즈니 영화 주토피아2를 생생하게 재현한 전시 체험 공간이 마련되고, 공식 굿즈샵도 운영된다.

무역센터점은 이달 30일까지 5층에서 '글입다(Wearingeul)' 팝업스토어를 열어 책갈피, 문진, 우드 펜대 등 필기·독서 용품을 최초 판매가 대비 최대 15% 할인해 판매한다. 매장 내 마련된 시필 공간에서는 글입다의 다양한 잉크와 펜을 직접 사용해볼 수 있다.





