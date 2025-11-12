본문 바로가기
금리 내려도 집값만 상승…한은 "합리적 기대 벗어난 심리" [3분 브리프]

입력2025.11.12 08:00

시계아이콘00분 46초 소요
[한 눈에 읽기]
①집값 상승 기대 과도 형성 시 통화정책 효과 제약
②4대 금융 비은행 계열사 3분기 누적 순익 전년比 8.43%↓
③11월 1∼10일 수출 158억달러·수입 170억달러…무역적자 12억달러

MARKET INDEX : Year to date
금리 내려도 집값만 상승…한은 "합리적 기대 벗어난 심리" [3분 브리프]
○미 뉴욕증시 3대지수 혼조세 마감…셧다운 해제 초읽기에 다우 최고치

○美 상원, 임시 예산안 가결…셧다운 종료 임박

○기술주 약세 속 헬스케어주로 자금 이동

Top3 NEWS
■ "그때랑 비슷한데 또 오르겠네" 편향 기대하면 금리 내려도 집값만 뛴다
○국내 소비자, 합리적 기대 벗어난 것으로 분석
○주택가격 상승폭 56% 확대·성장 제고 효과 8~10% 축소
○GDP·투자·소비 8~10% 덜 증가
■ 실적 쪼그라든 4대 금융 非은행 계열사…'이자 장사' 대안 쉽지 않네
○전체 계열사 16곳 중 5곳 제외 모두 실적 뒷걸음질
○경기 침체로 본업 악화 된 상황
○저금리-금융시장 불안 등 대외 요건 영향
■ 반도체 호조·車 기저효과에…이달 10일까지 수출 6.4%↑(종합)
○관세청, 수출입 현황 발표
○작년과 조업일수 같아…대미 수출 11.6% 늘어
○반도체 17.7%↑·승용차 16.2%↑
그래픽 뉴스 : 정부, 국유재산 매입 4배로 늘린다…기조 전환 나서
○해외 부동산 매입 포함 3000억원 편성
○5년간 매각 중심 기조 지속
○국유재산 처분 원칙 흔들려

the Chart : 실적에서 정책으로 모멘텀 바통 터치, 코스피 다시 랠리 재개할까
○코스피 3% 넘게 상승하며 하루만에 4000선 회복
○배당소득 분리과세 완화 등 정책 모멘텀 작용
○외국인 매도세 둔화됐지만 매수 전환해야 상승 지속 가능

오늘 핵심 일정

국내

08:00 한국 실업률 (10월)

12:00 한국 M2 통화공급 (9월)


비엔케이제3호스팩 코스닥 청약, 확정공모가 2000원

비츠로넥스텍 코스닥 청약, 확정공모가 6900원

해외

16:00 독일 소비자물가지수 (MoM) (10월)

19:30 인도 소비자물가지수 (YoY) (10월)

21:00 미국 석유수출국기구(OPEC) 월간 보고서

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 6℃(3) ｜최고기온 : 16℃(1℃)
○강수확률 오전 10%｜오후 20%
○미세먼지 오전 보통｜오후 보통
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




