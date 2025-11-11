[특징주]두산, 4분기 최대 실적 달성 전망에 신고가

두산 두산 000150 | 코스피 증권정보 현재가 1,051,000 전일대비 112,000 등락률 +11.93% 거래량 87,093 전일가 939,000 2025.11.11 09:37 기준 관련기사 두산, 3분기 영업익 2313억원…전년比 109%↑역대급 강세장에 늘어나는 황제株두산테스나, 신임 CEO에 김윤건 대표 선임 전 종목 시세 보기 close 이 장 초반 강세다.

11일 오전 9시 3분 기준 두산은 전일 대비 14.80%(13만9000원) 뛴 107만8000원에 거래되고 있다. 장중 108만2000원까지 치솟으며 52주 신고가를 경신했다. 우선주인 두산우 두산우 000155 | 코스피 증권정보 현재가 611,000 전일대비 54,000 등락률 +9.69% 거래량 52,636 전일가 557,000 2025.11.11 09:37 기준 관련기사 [특징주]한전산업·두산 등 원전株, '체코 원전' 수주 기대에 동반 급등[특징주]두산우, 로보틱스 상장 기대감에 '상한가'두산우, 주가 4만 2050원 (-2.44%)… 게시판 '북적' 전 종목 시세 보기 close 역시 11% 넘게 급등하며 연중 최고가를 갈아치웠다.

두산이 올해 4분기 창사 이래 최대 실적을 기록할 것이란 증권가 전망이 나오면서 투자심리를 끌어올린 것으로 풀이된다. 올해 3분기 두산의 연결 기준 매출은 4조4524억원(전년 동기 대비 +14.8%), 영업이익은 2313억원(전년 동기 대비 +109.9%)을 기록했다.

김소원 키움증권 연구원은 "3분기에 일시적으로 하락한 인공지능(AI) 가속기용 물량이 회복되는 가운데, 반도체 패키지용 소재 등 주요 고부가 제품의 수요 강세가 이어지며 양적, 질적 성장이 지속될 것"이라며 4분기 자체 사업 매출액 6004억원, 영업이익 1509억원으로 분기 최대 실적을 전망했다.

양승수 메리츠증권 연구원은 "CCL(동박적층판) 산업이 공급자 우위 시장으로 전환되며 '슈퍼사이클'이 본격화되고 있다"며 "두산전자BG가 업황 상승의 중심에서 최대 수혜를 볼 것"으로 내다봤다. 북미 고객사의 서버랙 제품에 대한 시장 대기 수요는 이미 폭발적인 수준으로, 2026년 전자BG 매출이 2조2800억 원(+23.4%), 영업이익은 7058억원(+27.6%)에 이를 것으로 추산했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>