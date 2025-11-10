[클릭 e종목]"씨젠, 성수기 진입이나 아쉬운 성장세"

다올투자증권은 10일 씨젠의 목표주가를 직전 4만2000원에서 4만원으로 하향 조정했다. 3분기 영업이익이 시장 기대치를 하회하면서다.

박종현 다올투자증권 연구원은 "호흡기 부문은 남반구의 아웃브레이크(대규모로 발생하는 전염병 유행 현상) 중단에 따라 호흡기 질환 감소로 매출액이 전년 동기 대비 37% 감소한 188억원을 거뒀다"며 "Non-COVID 내 마진율이 높은 호흡기와 GI의 비중이 54%에 불구함에도, 매출총이익률(GPM)은 62.7%로 분기 대비 2%p 개선된 점은 고무적"이라고 설명했다.

박 연구원은 올해 씨젠의 매출액은 4707억원으로 전년 동기 대비 14% 성장하고, 영업이익은 399억원으로 흑자전환할 것으로 봤다.

박 연구원은 "올해 1분기 기록했던 국지적 아웃브레이크 효과 종료에 따라 호흡기 매출액 감소세는 지속되고 있다"면서 "4분기 북반구 아웃브레이크에 따른 호흡기 매출 성장세를 기대할 수 있으나, 4분기 호흡기 매출액은 289억원으로 하향 조정한다"고 말했다.

박 연구원은 "씨젠의 기업가치 상승의 핵심이 ▲비호 흡기 매출 호조에 따른 가동률 상승과 GPM 개선 ▲이를 동반한 OPM 개선"이라면서 "다만, 지속적으로 신제품 개발에 관한 지급수수료와 R&D 비용 불확실성이 동사 기업 가치 상승에 부정적 영향 작용으로 매출액 추정치 하향에 따라 적정 주가 또한 4만원 하향한다"고 했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



