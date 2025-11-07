'北탄도미사일 발사' 국가안보실, NSC 개최…"이 대통령에게 즉시 보고"

"필요한 조치 사항들을 관련 기관에 지시"

합참 "탄도미사일의 비행 거리는 약 700km"

국가안보실이 북한이 지난 10월 22일에 이어 7일 동해상으로 미상의 탄도미사일을 발사한 것과 관련해 국방부·합참 등 관계기관이 참석한 가운데 긴급안보상황점검회의(NSC)를 개최했다. 안보실은 북한의 탄도미사일 발사 상황을 대통령에게 즉시 보고했다고 밝혔다.

회의에서 국가안보실은 우리 대응 상황을 점검하고 필요한 조치 사항들을 관련 기관에 지시했다. 또한 유엔 안전보장이사회 결의를 위반하는 북한의 탄도미사일 발사에 대해 정부는 북한이 한반도 평화를 위협하는 행동을 중단할 것을 촉구했다.

앞서 북한이 이날 동해상으로 단거리 탄도미사일을 발사했다. 지난달 22일 이후 16일 만으로, 이재명 정부 출범 이후 두 번째다. 합동참모본부는 이날 문자 공지를 통해 "우리 군은 오늘(7일) 12시35경 북한 평북 대관 일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도미사일로 추정되는 발사체 한 발을 포착했다"고 밝혔다.

합참에 따르면 북한이 이번에 발사한 탄도미사일의 비행 거리는 약 700km다. 정확한 제원에 대해서는 한미가 정밀분석 중이다. 합참은 "한미 정보당국은 북한의 미사일 발사 준비 동향을 사전에 포착해 감시해 왔으며, 발사 즉시 탐지 후 추적했다"며 "또한 미·일 측과 관련 정보를 긴밀하게 공유했다"고 밝혔다. 아울러 "우리 군은 굳건한 한미 연합방위태세 하에 북한의 다양한 동향에 대해 예의주시하면서, 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다"고 강조했다.

북한의 탄도미사일 도발은 최근 미국 정부가 잇달아 대북 제재 조치를 취한 데 대한 반발 성격으로 풀이된다. 미 재무부는 지난 4일(현지시간) 북한 정권의 사이버 범죄 수익 자금 세탁에 관여한 북한 국적자 8명과 북한 소재 기관 2곳을 제재 대상으로 새롭게 지정했다. 이에 북한은 전날 김은철 외무성 미국담당 부상 명의로 담화를 내고 "미 행정부가 우리를 끝까지 적대시하겠다는 입장을 밝힌 이상 우리 역시 언제까지든지 인내력을 가지고 상응하게 상대해줄 것"이라는 입장을 밝혔다. 이어 하루 만에 탄도미사일을 발사한 것으로 분석된다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>