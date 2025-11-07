순천시 ‘제41회 전라남도 으뜸한우 경진대회’ 개최

스마트 순천가축시장 개장 기념

우수 한우 선발·우량 한우 보급

순천시는 지난 6일 순천광양축협 가축시장에서 열린 '제41회 전라남도 으뜸한우 경진대회'가 성황리에 마무리됐다고 밝혔다.

이번 대회는 전라남도 지역 한우의 유전능력 평가를 통해 개량 성과를 측정하고 우량 한우를 지역 축산 농가에 보급해 한우 산업의 경쟁력을 강화할 목적으로 준비한 행사다.

특히 시는 지난해 현대화 사업을 통해 새롭게 스마트 순천가축시장을 개장한 것을 기념해 이번 대회를 추진하게 됐다.

이번 대회에는 도내 22개 시군에서 선발된 우량한우 85두와 지난 9월 품평회를 거친 고급육 분야 28두가 출품돼 치열한 경합을 벌였다.

그 결과 순천시는 우량 한우 분야에서 장려상(황전면 서길원), 노력상(낙안면 신초우)을 수상하며 순천 한우의 우수성을 입증했다.

노관규 순천시장은 "이번 대회를 통해 순천 한우의 우수성을 널리 알리고, 도내 한우농가 간 기술 교류와 상생의 계기가 되길 바란다"면서 향후 순천시는 축산 악취 개선, 가축 분뇨 자원화 및 축산분야 ICT 융복합 지원 등 다양한 축산 경쟁력 강화를 위한 지원 사업을 적극적으로 추진하고 있다고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>