정현호 삼성전자 부회장 용퇴…새 사업지원실장에 박학규 사장

정현호 삼성전자 부회장이 사업지원T/F장에서 물러나 경영 일선에서 용퇴한다. 이와 함께 임시 조직으로 운영되던 사업지원T/F는 상설 조직인 사업지원실로 격상된다.

삼성전자는 7일 정 회장이 삼성전자 회장 보좌역으로 위촉업무가 변경됐다고 밝혔다. 새로운 사업지원실장에는 박학규 사장이 위촉됐다.

이번 인사는 경영 전반의 지원 체계와 전략 기능을 재정비하기 위한 것으로 풀이된다. 삼성전자와 전자 계열사 간 사업 조율과 주요 의사 결정을 담당해 온 사업지원T/F는 임시 조직에서 상설 조직인 '사업지원실'로 격상된다.

업계에선 국정농단 사태 이후 미래전략실이 삼성전자·삼성생명·삼성물산 등 3개의 사업지원T/F로 분산되면서 사라졌던 그룹 컨트롤타워 역할을 다시 삼성전자가 맡게될 것이라는 분석도 나온다.

기존 사업지원T/F의 최윤호 경영진단 실장(사장)은 사업지원실 전략팀장으로, 주창훈 사업지원T/F장 부사장은 사업지원실 경영진단팀장으로 위촉됐다. 문희동 사업지원T/F 부사장은 사업지원실 피플(Peple) 팀장이 됐다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



