정현호 삼성전자 부회장 용퇴…새 사업지원실장에 박학규 사장

박준이기자

입력2025.11.07 15:38

수정2025.11.07 15:50

사업지원T/F 상설 조직 '사업지원실'로
박학규 사장 등 위촉업무 변경 발표
삼성전자 컨트롤타워 역할 회복되나

정현호 삼성전자 부회장이 사업지원T/F장에서 물러나 경영 일선에서 용퇴한다. 이와 함께 임시 조직으로 운영되던 사업지원T/F는 상설 조직인 사업지원실로 격상된다.


삼성전자는 7일 정 회장이 삼성전자 회장 보좌역으로 위촉업무가 변경됐다고 밝혔다. 새로운 사업지원실장에는 박학규 사장이 위촉됐다.

정현호 삼성전자 부회장. 연합뉴스.

정현호 삼성전자 부회장. 연합뉴스.

이번 인사는 경영 전반의 지원 체계와 전략 기능을 재정비하기 위한 것으로 풀이된다. 삼성전자와 전자 계열사 간 사업 조율과 주요 의사 결정을 담당해 온 사업지원T/F는 임시 조직에서 상설 조직인 '사업지원실'로 격상된다.


업계에선 국정농단 사태 이후 미래전략실이 삼성전자·삼성생명·삼성물산 등 3개의 사업지원T/F로 분산되면서 사라졌던 그룹 컨트롤타워 역할을 다시 삼성전자가 맡게될 것이라는 분석도 나온다.


기존 사업지원T/F의 최윤호 경영진단 실장(사장)은 사업지원실 전략팀장으로, 주창훈 사업지원T/F장 부사장은 사업지원실 경영진단팀장으로 위촉됐다. 문희동 사업지원T/F 부사장은 사업지원실 피플(Peple) 팀장이 됐다.

박학규 삼성전자 사업지원실장

박학규 삼성전자 사업지원실장

최윤호 삼성전자 사업지원실 전략팀장

최윤호 삼성전자 사업지원실 전략팀장

주창훈 삼성전자 사업지원실 경영진단팀장

주창훈 삼성전자 사업지원실 경영진단팀장

문희동 삼성전자 사업지원실 피플팀장

문희동 삼성전자 사업지원실 피플팀장

박준이 기자 giver@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

