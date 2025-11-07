장수군, 공공비축미 건조벼 매입…'신동진·해담쌀' 품종

"쌀 생산기반 강화·농가 소득 향상 기여"

전북 장수군이 2025년산 공공비축미 건조벼 매입의 포문을 열었다.

장수군이 2025년산 공공비축미 건조벼 매입의 포문을 열었다. 장수군 제공 AD 원본보기 아이콘

7일 군에 따르면 이번 공공비축미 매입은 지난 6일 번암면을 시작으로 장계면·계북면(11일), 천천면(12일), 계남면(13~14일), 장수읍(14일), 산서면(24일~12월 3일) 순으로 읍면별 일정에 따라 진행된다.

군은 이번 매입을 통해 지역 농가의 안정적인 쌀 판매를 지원하고, 고품질 쌀 생산기반을 강화해 농가 소득 향상에 기여할 방침이다.

올해 군의 공공비축미 총 매입물량은 3,851t으로, 이 중 건조벼 1,981t, 산물벼 1,870t이 포함되며, 매입 품종은 '신동진'과 '해담쌀' 두 품종이다.

군은 농가의 경영 안정을 위해 40㎏당 4만원의 중간정산금을 우선 지급하고, 최종 정산금은 수확기(10∼12월) 쌀값을 반영, 내달 중 확정·지급할 계획이다.

단, 매입품종이 아닌 벼를 출하할 경우에는 향후 5년간 매입 대상에서 제외되는 만큼 공공비축미 매입 농가는 매입품종을 반드시 확인해 다른 품종의 벼가 출하되지 않도록 주의해야 한다.

최훈식 군수는 "공공비축미 매입은 한 해 동안 땀 흘려 일군 농민들의 노고에 대한 정당한 보상이며, 지역 농업의 지속 가능한 발전을 위한 중요한 제도이다"며 "철저한 품질관리와 공정한 검사를 통해 농가의 소득 안정과 신뢰받는 장수 쌀 생산에 힘쓰겠다"고 말했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr



