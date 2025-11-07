기업 스케일업·글로벌 진출전략 '제12회 대전혁신기술교류회'개최

자금조달과 글로벌 시장 진출 논의

자금조달과 글로벌 시장 진출 논의 등 기업의 스케일업과 글로벌 진출전략에 대해 논의하는 자리가 마련된다.

대전시가 11일 대전 신세계 엑스포타워 20층 유니콘 라운지에서 '제12회 대전혁신기술교류회(DITEC)'를 개최한다.

이번 교류회는 '자금조달에서 시장 확대, 그리고 세계로 나아가는 전략'이라는 주제로 기업의 스케일업과 글로벌 진출전략에 대해 논의한다.

1부 발표 세션은 싱가포르에 기반을 둔 벤처캐피탈인 Blue Tide Capital의 강휘빈 대표가 싱가포르의 글로벌 혁신 인프라를 활용해 기업 성장을 노리는 전략에 대해 발표한다.

이어 대전 소재 로봇 기업인 ㈜나르마 권기정 대표와 더로보틱스㈜ 강동우 대표가 로봇개발 성과와 해외시장 진출 사례에 대해 발표한다.

2부는 1부 내용을 바탕으로 발표자와 참여자가 함께하는 패널토론을 진행한다.

최원혁 대전시 기업지원국장은 "기업이 어느 정도 성장단계에 이르면 국내 시장만으로는 성장에 한계가 있어 해외 진출을 고려해 볼 필요가 있다"며 "기업의 해외 진출에 관심 있는 분이 많이 참석해 정보를 얻어가시길 바란다"고 말했다.

행사는 관심 있는 시민 누구나 참여할 수 있으며, 참가 신청은 네이버폼 또는 포스터 상단 QR코드를 통해 가능하다. 자세한 사항은 대전테크노파크 기술사업화팀으로 문의하면 된다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>