동작구 사당12구역 642세대 아파트로 재탄생

서울 동작구(구청장 박일하)는 사당동 노후 저층 주거지를 공공성과 사업성을 모두 갖춘 주거단지로 탈바꿈시키는 ‘사당12구역 주택정비형 재개발사업’이 서울시 도시계획위원회 수권분과위원회 심의를 통과했다고 7일 밝혔다.

지난 3일 열린 심의에서 ‘사당12구역 정비계획 결정 및 정비구역 지정(안)’이 수정 가결됨에 따라, 사당동 288번지 일대는 제1종에서 제2종 일반주거지역으로 상향되고 용적률 249.95%를 적용받는다. 이에 총 642세대(임대 115세대 포함)의 공동주택 단지가 새롭게 들어설 예정이다.

구는 정비사업과 함께 지역 교통 여건 개선도 병행한다. 사당로14길과 사당로16마길 등 2개 도로를 확장하고, 공공보행통로와 까치산 근린공원과 연계된 등산객용 보행자전용도로도 새로 조성한다. 또한 단지 내에는 어린이보육시설, 경로당, 작은도서관 등 주민공동시설과 개방형 커뮤니티 광장이 들어서 주민의 생활 편의와 공동체 활성화를 도모할 계획이다.

특히 구는 생활 SOC 수요조사 결과를 반영해 당초 계획된 공영주차장 대신 ‘공공지원시설(서울형 안심 산후조리원)’을 도입하기로 했다. 이를 통해 공공의료 서비스 접근성을 높이고, 아이 낳고 키우기 좋은 환경을 조성한다는 방침이다.

박일하 동작구청장은 “이번 심의 결과를 반영해 정비계획 결정 및 정비구역 고시, 통합심의 등 후속 절차도 신속히 추진할 것”이라며 “앞으로도 체계적인 개발을 통해 동작의 지도를 빠르게 바꿔나가겠다”고 말했다.





