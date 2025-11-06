본문 바로가기
부산 기장군, ‘방사능방재 주민보호조치 집중훈련’ 실시

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.06 18:10

“군민 안전 최우선”… 원전 인근 실질 대응력 점검

기장군(군수 정종복)은 6일 장안읍 좌천2마을 일대에서 고리원전 방사능 누출 사고를 가정한 '2025 방사능방재 주민보호조치 집중훈련'을 실시했다.

기장군이 방사능방재 집중훈련을 진행하고 있다. 기장군 제공

이 훈련은 '원자력시설 등의 방호 및 방사능방재대책법'에 따라 고리원전 소재지인 기장군이 주관, 정종복 군수가 직접 현장을 찾아 훈련을 지휘했다.


훈련에는 주민 약 60여명을 비롯해 기장군 공무원, 소방·경찰, 민간환경감시기구 등 총 160여명이 참여했다. 원자력안전위원회와 부산시가 훈련 전반에 대한 평가를 진행했다.

이날 훈련은 신고리1호기에서 방사능 누출이 발생한 상황을 가정해, 원전 반경 5㎞ 이내 예방적보호조치구역(PAZ)에 포함된 좌천2마을을 중심으로 진행됐다.


옥내대피 유도, 주민소개(疏開), 임시주거시설 운영, 갑상샘 방호약품 배포, 교통통제 등 6개 핵심 분야의 대응 절차가 실제로 점검됐다.


낙상·골절 환자 발생 등 우발 상황을 반영해 경찰·소방·보건소 등 지역 기관 간 협업 대응체계의 실효성도 함께 검증했다.

정종복 군수는 "좌천2마을은 장안신도시 조성으로 지난해 원전 5㎞ 이내 예방적 보호 조치구역에 새로 편입된 지역이라는 점에서 이번 훈련의 의미가 크다"며 "신도시 내 대형 아파트 단지 입주를 앞둔 만큼, 인구 밀집 지역 특성을 반영한 현실적 주민 대피·소개 계획을 보완해 나가겠다"고 말했다.


이어 "군민 안전을 최우선으로, 원전으로부터 안심할 수 있는 견고한 방사능방재 체계 구축에 모든 행정 역량을 집중하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
