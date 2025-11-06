본문 바로가기
속초항, 상하이 국제 크루즈 서밋서 '아시아 우수항만상' 수상

이종구기자

입력2025.11.06 14:32

강원도·속초시·강원관광재단 협력 성과
속초항, '아시아 우수항만' 등극
글로벌 크루즈 유치 성과 인정

강원특별자치도(도지사 김진태)와 속초시, 강원관광재단(이하 '재단')은 6일 중국 상하이에서 열린 '2025 상하이 국제 크루즈 서밋(Shanghai International Cruise Summit)'에서 속초항이 '아시아 우수항만상(Emerging Cruise Port Development Award)'을 수상했다고 밝혔다.

강원특별자치도와 속초시, 강원관광재단이 6일 중국 상하이에서 열린 '2025 상하이 국제 크루즈 서밋'에서 속초항이 '아시아 우수항만상'을 수상하고 있다. 강원도 제공

강원특별자치도와 속초시, 강원관광재단이 6일 중국 상하이에서 열린 '2025 상하이 국제 크루즈 서밋'에서 속초항이 '아시아 우수항만상'을 수상하고 있다. 강원도 제공

이번 행사는 중국 상하이시와 글로벌 크루즈 선사 로열캐리비안 인터내셔널(Royal Caribbean International)이 공동 주관한 아시아 최대 규모의 크루즈 산업 컨퍼런스로, 세계 주요 크루즈 항만 대표단과 글로벌 선사들이 참석해 산업 인사이트를 공유하고 협력 네트워크를 강화하기 위해 마련됐다.


속초항은 ▲해외 크루즈 선사 유치 확대 ▲기항 환경 개선 ▲지역 관광 연계 활성화 등의 성과를 인정받아 이번 상을 수상했다. 특히 강원특별자치도, 속초시, 강원관광재단이 2016년부터 공동으로 추진해 온 국제 크루즈 유치 마케팅을 통해 코스타 크루즈, 실버씨, 홀랜드 아메리카 등 글로벌 크루즈 선박의 속초 기항을 성사시키며 국제 경쟁력을 입증했다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "적극적인 해외 크루즈 선사 유치를 통해 더 많은 외래 관광객이 강원을 찾고 이를 통해 지역경제 활성화에 기여하겠다"고 밝혔다.


이동희 강원특별자치도 해양수산국장은 "이번 수상은 강원도와 속초시, 재단이 합심해 적극적으로 크루즈 유치사업을 추진한 결과로 매우 뜻깊다"며 "앞으로 도내 크루즈 산업을 다각도로 육성하고, 환동해권 크루즈 중심 항만으로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 강조했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

