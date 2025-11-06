두산로보틱스, AI 로봇 솔루션 'CES 혁신상' 2개 부문 수상

AI 부문 최고 혁신상

로봇공학 부문 혁신상

‘CES 2026 혁신상’에서 AI 부문 최고혁신상과 로봇공학 부문 혁신상을 수상한 ‘스캔앤고’ 이미지. 두산로보틱스 AD 원본보기 아이콘

'CES 혁신상'은 미국소비자기술협회(CTA)가 매년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT·가전 전시회인 CES 개최를 앞두고, 기술력과 혁신성이 뛰어난 제품에 수여하는 상이다. 그중 최고혁신상은 부문별 가장 뛰어난 혁신을 보여준 기업 1~2곳만 받을 수 있다.

'스캔앤고'는 로봇팔과 자율이동로봇(AMR)이 결합한 플랫폼에 물리 정보 기반(Physics-informed) AI와 첨단 3D 비전을 적용해 다양한 작업을 스스로 수행할 수 있다. 터빈 블레이드, 항공기 동체, 건물 외벽 등 대형 복합 구조물의 표면을 스캔해 최적의 작업 경로를 생성한 후 검사, 샌딩(Sanding), 그라인딩(Grinding) 등의 작업을 수행할 수 있는 혁신적인 제품이다.

플러그앤플레이(Plug & Play) 방식으로 운영되는 이 솔루션은 복잡한 작업을 위해 별도의 설계도면을 제작할 필요가 없어 작업시간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라 0.1㎜ 수준의 작업 정밀도를 갖고 있다. 또한 로봇팔 6개의 축에 장착된 토크센서를 통해 작업 표면이 다르더라도 실시간 힘 조절이 가능하고, 업계 최고 수준의 안전성(PLe, Cat4)도 확보했다.

김민표 두산로보틱스 대표는 "올해 초 제시한 사업 비전을 실현하기 위해 현장에 즉시 투입 가능한 AI 로봇 솔루션 개발에 전력을 다하고 있으며, 이번 스캔앤고는 그 신호탄이 될 것"이라며 "내년에는 산업 현장의 실질적 문제를 해결하는 다양한 AI 로봇 솔루션을 시장에 공개할 것"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr



