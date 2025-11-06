본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

바이오헬스

휴젤, 브라질 의료진 대상 레티보 브랜드 교육 진행

정동훈기자

입력2025.11.06 08:42

시계아이콘00분 44초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

글로벌 토탈 메디컬 에스테틱 전문 기업 휴젤㈜이 브라질 피부과 전문의 60여 명을 대상으로 전문 교육 세미나인 'L.E.A.D: Letybo Experience & Discovery'를 3일간 진행했다고 6일 밝혔다.

휴젤이 브라질 의료진을 대상으로 'L.E.A.D: Letybo Experience & Discovery'를 진행한 뒤 관계자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 휴젤

휴젤이 브라질 의료진을 대상으로 'L.E.A.D: Letybo Experience & Discovery'를 진행한 뒤 관계자들과 기념사진을 촬영하고 있다. 휴젤

AD
원본보기 아이콘

이번 세미나는 브라질 의료진의 '레티보(Letybo)' 브랜드 신뢰도 및 이해도 제고를 취지로, 휴젤과 브라질 현지 파트너사 '더마드림'이 공동 기획했다. 세부 프로그램은 ▲국내 주요 에스테틱 클리닉 견학 및 라이브 데모 관람 ▲춘천 거두공장 방문 ▲한국 의료진 네트워킹 및 시술 노하우 교류 세션 등으로 구성됐다.


서울 주요 클리닉에서 진행된 라이브 세션에서는 이규호 유앤아이의원 목동점 원장과 오민진 아라스킨의원 원장이 연자로 참여해 최신 시술 트렌드와 임상 사례를 공유했다. 두 연자는 풍부한 임상 경험을 바탕으로 레티보의 자연스러운 효과 시술을 공유해 참가자들의 높은 관심을 모았다.

또한 참가자들은 휴젤 춘천 거두공장에 방문해 보툴리눔 톡신 생산 설비, 품질 관리 시스템, 제조 공정을 직접 확인했다. 히타 카펠라토 브라질 피부과 의사는 "직접 톡신 설비와 제조 과정을 보면서 레티보의 기술 및 제품 경쟁력을 실감할 수 있었다"는 소감을 전했다.


휴젤 관계자는 "휴젤의 글로벌 성장 전략에서 매우 중요한 거점 시장인 브라질의 현지 의료진을 대상으로 한국 클리닉의 운영 시스템과 시술 트렌드에 대한 인사이트를 제공하고 레티보의 브랜드 이해도를 높일 수 있었다"면서 "앞으로도 브라질 의료진과 상호 교류할 수 있는 다양한 학술 프로그램 및 네트워킹 기회를 지속 확대해 나갈 것"이라고 말했다.




정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

109만원에서 13만원으로 88% '뚝'…폭락에도 "오히려 좋아" 웃는 팝마트 109만원에서 13만원으로 88% '뚝'…폭락에도 "오히... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주식도 부동산도 아냐…직장인 83%가 택한 재테크 1위는 '이것'

"모든 여성에 대한 공격" 백주대낮 길거리서 성추행 당한 멕시코 대통령

"'그것이 알고 싶다'서 뇌 실험 하고 싶다 연락…역겹다" 국힘 전 대변인 분통

'간호사 여신' 대만 유명 인플루언서, 말레이 호텔서 숨진 채 발견

"갤럭시 워치가 날 살렸어요" 삼성전자에 감사글 보낸 브라질 남성

50살 된 연구소의 '퀀텀 점프'…'측정의 손'으로 만드는 양자컴퓨터

"양자컴퓨팅은 국가의 미래 표준"

새로운 이슈 보기