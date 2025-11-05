일본제철에 인수된 US스틸 "3년여간 16조원 투자…설비 현대화"

2028년까지 전 사업 부문 설비 현대화

US 스틸 "미국 내 10만개 일자리 창출"

일본제철에 인수된 US스틸이 4일(현지시간) 110억 달러(약 15조9000억원)를 투자해 설비를 업그레이드하겠다고 밝혔다.

일본 최대 철강업체인 일본제철 본사 앞을 사람들이 지나가고 있다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

AP통신에 따르면 US스틸은 이날 새 모기업인 일본제철과 함께 2028년까지 전 사업 부문에 걸쳐 110억달러를 투입, 100년 넘은 제철소 설비를 현대화하는 성장 계획을 구체화해 발표했다.

이번 발표는 일본제철이 미국 피츠버그에 본사를 둔 US스틸을 약 150억달러(약 21조7000억원)에 인수하는 역사적 파트너십을 마무리한 지 5개월 만에 나왔다.

US스틸은 이번 투자로 25억달러(약 3조6000억원)의 비용을 절감하고, 운영 효율화를 통해 5억달러(약 7200억원)를 추가로 절약한다는 목표를 제시했다. 또 일본제철로부터 약 50명의 전문 인력을 지원받아 전 사업 부문에서 200여 개의 비용 절감 방안을 도출했다고 설명했다.

회사는 제조설비 현대화와 확장, 연구개발 확대 등을 통해 고부가가치 저탄소 철강 생산체제를 구축한다는 구상이다. 일본제철은 우선 US스틸의 아칸소주 제철소에 생산 설비를 신설해 2028년 이후 미국 내 데이터센터 등에 사용되는 고급 강재를 양산할 계획이라고 일본 니혼게이자이신문(닛케이)이 전했다.

데이브 버릿 US스틸 최고경영자(CEO)는 "매우 탄탄한 성장 프로젝트를 추진하고 있다"며 "이를 통해 미국 전역에서 10만 개 이상의 일자리를 보호하고 새로 창출할 것"이라고 말했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr



