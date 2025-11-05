본문 바로가기
Dim영역
국제
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

일본제철에 인수된 US스틸 "3년여간 16조원 투자…설비 현대화"

문제원기자

입력2025.11.05 18:59

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

2028년까지 전 사업 부문 설비 현대화
US 스틸 "미국 내 10만개 일자리 창출"

일본제철에 인수된 US스틸이 4일(현지시간) 110억 달러(약 15조9000억원)를 투자해 설비를 업그레이드하겠다고 밝혔다.


일본 최대 철강업체인 일본제철 본사 앞을 사람들이 지나가고 있다. AFP연합뉴스

일본 최대 철강업체인 일본제철 본사 앞을 사람들이 지나가고 있다. AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘


AP통신에 따르면 US스틸은 이날 새 모기업인 일본제철과 함께 2028년까지 전 사업 부문에 걸쳐 110억달러를 투입, 100년 넘은 제철소 설비를 현대화하는 성장 계획을 구체화해 발표했다.

이번 발표는 일본제철이 미국 피츠버그에 본사를 둔 US스틸을 약 150억달러(약 21조7000억원)에 인수하는 역사적 파트너십을 마무리한 지 5개월 만에 나왔다.


US스틸은 이번 투자로 25억달러(약 3조6000억원)의 비용을 절감하고, 운영 효율화를 통해 5억달러(약 7200억원)를 추가로 절약한다는 목표를 제시했다. 또 일본제철로부터 약 50명의 전문 인력을 지원받아 전 사업 부문에서 200여 개의 비용 절감 방안을 도출했다고 설명했다.


회사는 제조설비 현대화와 확장, 연구개발 확대 등을 통해 고부가가치 저탄소 철강 생산체제를 구축한다는 구상이다. 일본제철은 우선 US스틸의 아칸소주 제철소에 생산 설비를 신설해 2028년 이후 미국 내 데이터센터 등에 사용되는 고급 강재를 양산할 계획이라고 일본 니혼게이자이신문(닛케이)이 전했다.

데이브 버릿 US스틸 최고경영자(CEO)는 "매우 탄탄한 성장 프로젝트를 추진하고 있다"며 "이를 통해 미국 전역에서 10만 개 이상의 일자리를 보호하고 새로 창출할 것"이라고 말했다.





문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재테크 1위 뭐길래 주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

로켓보다 빨랐다…단숨에 매출 13조 찍은 이곳

"엄마 우리 반에 나 말고도 태오가 세 명이나 있어"

"하반신 시신 37구 발견, 한국 위험해" 日서 가짜뉴스 퍼뜨린 유튜버 정체

한화 김승연 회장, 4300명에 '수능 선물'…21년째 임직원 가족 응원

민주당·무슬림·인도계 맘다니 '트럼프 도시' 뉴욕을 접수하다

내년 예산안 두고 엇갈린 여야…"확장재정 필요" vs "부채증가 우려"

새로운 이슈 보기