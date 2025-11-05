전남대병원 본·분원, 결핵·만성폐쇄성폐질환 적정성 평가 1등급

전남대학교병원과 화순전남대학교병원은 건강보험심사평가원에서 실시한 결핵과 만성폐쇄성폐질환 적정성 평가 결과 모두 최고 등급인 1등급을 획득했다고 5일 밝혔다.

천식 부문은 공식 점수 산정 대상은 아니지만, 평가 지표 전반에서 1등급 수준을 크게 상회하는 성과를 보이며 호흡기질환 진료 전 과정에서 경쟁력을 확인했다.

건강보험심사평가원이 실시한 '2024년(7차) 결핵 적정성 평가'에서 전남대병원은 종합점수 98.8점, 화순전남대병원은 99.2점을 기록해 종별 평균(97.2점)을 웃도는 성적을 기록했다.

전남대병원은 통상 및 신속 감수성검사 실시율 100% 등 대부분 항목에서 전국 평균과 동일 종별 평균을 크게 상회했으며, 화순전남대병원은 초기검사 실시율이 100%로 나타나, 정확한 진단 및 조기 치료 개입이 체계적으로 이뤄지고 있다는 평가를 받았다.

또 건강보험심사평가원이 실시한 '2024년(10차) 만성폐쇄성폐질환(COPD) 적정성 평가'에서도 전남대병원과 화순전남대병원이 각각 87.9점과 93.7점을 획득해 1등급을 획득했다.

전남대병원은 ▲지속 방문 환자 비율 ▲흡입 기관지확장제 처방 환자 비율 등에서 높은 점수를 받아 10회 연속 1등급을 기록했으며, 화순전남대병원은 검사 시행, 지속적 방문 관리, 약물 처방 등 질병 관리 전 영역에서 높은 점수를 기록하는 등 전남대병원 본·분원이 만성 호흡기질환에 대한 체계적·지속적 관리 역량이 확인됐다.

천식 부문은 의원급을 중심으로 등급이 산출돼 병원급 평가등급은 공식 발표되지 않지만, 전남대병원과 화순전남대병원은 검사·방문·약제 처방 등 주요 지표에서 종별 및 전체 평균을 크게 넘어서는 성과를 보였다. 특히 흡입 스테로이드(ICS) 처방 비율이 전체 평균을 크게 상회해 임상 진료지침에 기반한 적정 치료가 충실히 이루어지고 있는 것으로 나타났다.

민정준 화순전남대병원장은 "결핵, COPD, 천식 등 호흡기질환 적정성 평가에서 전국 최상위 수준 성적을 거둔 것은 정확한 검사와 적극적 치료, 체계적 추적 관리가 유기적으로 이뤄졌다는 의미다"며 "앞으로도 지역민의 건강 증진을 위해 전문 진료 역량을 강화해 나가겠다"고 말했다.

정 신 전남대병원장은 "전남대병원과 화순전남대병원은 긴밀한 협력 체계를 통해 주요 호흡기질환의 조기 진단 및 치료 성과를 높여가고 있으며, 지역사회 감염병 예방과 만성질환 관리에서도 공공의료기관의 역할을 충실히 수행하고 있다"며 "두 병원은 앞으로도 진료·연구·공공의료의 융합을 통해 지역민의 건강 수준을 높이고, 국가적 결핵 및 만성폐질환 관리 사업에 적극적으로 참여함으로써 공공의료의 모범사례를 만들어갈 계획이다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>