본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

남원시, 우체국 쇼핑몰 '농특산물 판촉 프로모션' 연장

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.05 11:11

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 30일까지…'농특산품 가공 업체' 판매 기회 확대

전북 남원시는 오는 30일까지 우체국 쇼핑몰에서 남원시 농특산물 판촉 프로모션을 연장해 추가 운영한다고 5일 밝혔다.

남원시가 오는 30일까지 우체국 쇼핑몰에서 남원시 농특산물 판촉 프로모션을 연장해 추가 운영한다. 남원시 제공

남원시가 오는 30일까지 우체국 쇼핑몰에서 남원시 농특산물 판촉 프로모션을 연장해 추가 운영한다. 남원시 제공

AD
원본보기 아이콘

시는 매년 설과 추석 명절에 지역 농특산물의 온라인 판로 확대를 위해 할인쿠폰 발행, 배송비 지원, 기획전 운영 등 다양한 프로모션 활동을 추진 해왔다.


올해 추석 기간에는 예기치 못한 정부 기관 전산망 화재로 인해 일부 기간 쇼핑몰 운영이 되지 않아 소비자와 농가 모두 불편을 겪은 바 있다.

이에 따라 소비자의 불편을 해소하고 지역 농가 및 농특산품 가공 업체의 판매 기회를 확대하기 위해 행사 기간을 오는 30일까지 연장하고, 할인쿠폰 재발행 및 특별기획전 운영을 통해 최대 20% 할인 혜택을 제공하는 등 명절 기간 놓친 혜택을 다시 제공할 계획이다.


최경식 시장은 "전산 장애로 인해 불편을 겪으신 소비자와 농가 여러분께 깊은 양해의 말씀을 드린다"며 "이번 기간 연장을 통해 남원 농특산물의 판로를 넓히고 소비자분들이 다시 한번 혜택을 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재테크 1위 뭐길래 주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

"고기 섞었다고 1만원, 외국인에는 버럭"…광장시장 간 유튜버 "다신 안가"

하루 4번 이착륙 '아찔한 11시간 비행'…"보안점검도 눈에 안 들어와"

"굵은 면발의 해물탕"…日서 불닭·신라면 제친 'K라면'

"없어서 못먹어" 한국인 즐기는 '이것'…징그럽다던 서구인들 "먹어볼까"

김건희 "두 차례 샤넬 가방 받은 것 인정…부족함 깊이 반성"

"온누리상품권 위스키 구매"…'주류 성지' 탄생의 주역

새로운 이슈 보기