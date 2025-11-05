국립경국대, APEC서 ‘안동 한지 K-전통혁신’ 세계로 확산

전통과 첨단기술 결합한

‘글로컬 인재 모델’로 글로벌 무대 주목

국립경국대학교(총장 정태주) 글로컬 대학추진단이 세계 정상들이 모인 2025 APEC 정상회의 무대에서 '안동 한지 K-전통혁신' 모델을 선보이며 주목받았다.

APEC 안동 한지 AD 원본보기 아이콘

지난달 29일 경북 경주 월정교 북측 광장에서 열린 'APEC 정상회의 부대행사-5 韓 콘텐츠 전시관'에 참여한 국립경국대는 '한지 부스'를 운영하며 안동의 전통 한지에 인공지능(AI)·로봇공학·패션 디자인 등 첨단기술을 융합한 혁신 상품을 전시했다.

이번 행사는 아시아·태평양 21개국 정상과 내빈 200여 명이 참석한 가운데, 한국의 전통문화 5 韓(한지·한복·한식·한옥·한글)을 세계에 알리기 위해 마련됐다.

국립경국대는 한지를 K-전통의 산업화·세계화 중심 소재로 제시하며, 전통문화의 새로운 사업화 모델을 선보였다.

로봇공학, AI, 패션, 한류 문화전문대학원 학생들이 지역 기업과 협력해 개발한 혁신 상품들은 전통과 기술의 결합이라는 대학의 '글로컬 융복합 교육철학'을 구현한 결과물로, 세계 각국 관계자들로부터 높은 관심을 받았다.

정태주 총장은 "대학의 창의적 융복합 교육 성과가 세계 경제 리더들이 모인 APEC 무대에 오르게 돼 매우 뜻깊다"며 "전통문화의 글로벌 확산과 지역산업의 혁신 성장을 동시에 견인하겠다"고 밝혔다.

임재환 글로컬 대학추진단장은 "이번 APEC 참여는 대학과 지역 기업이 글로벌 시장으로 진출하는 실질적 발판"이라며 "예비 창업가와 지역 기업이 함께 성장하는 글로벌 창업 생태계를 조성하고, 미래형 인재 양성의 선순환 모델을 완성해 나가겠다"고 강조했다.

한편 이번에 공개된 한지 상품은 안동시의 문화도시 조성사업을 통해 개발된 결과물로, 지역기업 '소미당'의 고소미 대표가 책임 멘토로 참여해 상품기획부터 제작까지 전 과정에 전문 지원을 아끼지 않았다.

국립경국대는 앞으로도 K-전통 자원을 첨단기술과 융합해 세계 시장이 주목하는 '지역 기반 글로벌 브랜드'로 발전시켜 나갈 계획이다.

APEC 안동 한지 원본보기 아이콘





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>