서울 택시기사 75%는 60세 이상

택시 교통사고 83%가 60세 이상 운전자 사고

서울 택시기사 10명 중 7.5명이 60세 이상이며, 고령 운전자가 전체 사고의 절반 이상을 차지하는 것으로 나타났다.

국민의힘 이경숙 서울시의원이 최근 서울시로부터 제출받은 자료를 분석한 결과, 서울의 택시 운수종사자 가운데 60세 이상이 전체의 약 75%를 차지하는 것으로 확인됐다.

이경숙 서울시의원. 서울시의회 제공. AD 원본보기 아이콘

서울택시조합과 서울개인택시조합 자료에 따르면 2025년 기준 서울시의 택시 운수종사자는 총 6만8763명이다. 이 중 60대가 3만2678명, 70대가 1만8028명, 80대 이상도 865명으로 집계돼 전체 종사자의 4명 중 3명이 60세 이상인 것으로 나타났다.

특히 개인택시 종사자만 놓고 보면 고령화 현상이 더욱 뚜렷하다. 총 4만8311명 가운데 60대 이상이 3만7799명으로 약 78%를 차지했다. 반면 20대와 30대 종사자는 각각 68명, 528명에 불과했다.

한국교통안전공단 통계에 따르면 올해 서울의 택시 운수종사자가 일으킨 교통사고는 총 1986건이었다. 이 가운데 60대 운전자가 946건, 70대 이상이 701건으로, 전체의 약 83%가 60세 이상 기사에 의해 발생한 것으로 분석됐다. 특히 개인택시 부문에서는 70대 기사 사고가 378건, 80대 이상이 23건 발생해 고령 운전자의 안전 문제가 두드러졌다.

이경숙 시의원은 “서울의 택시 산업은 많은 고령층에게 삶의 터전이자 시민을 연결하는 생계의 현장”이라며 “운전자의 경험이 안전으로 이어질 수 있도록 세심한 정책이 필요하다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



