아이지에이웍스, IPTV 3사와 TV시청 데이터 분석 솔루션 출시

1800만 셋톱박스 데이터 기반 ‘TV 인덱스’ 공개

아이지에이웍스는 국내 IPTV 3사인 KT·SK브로드밴드·LG유플러스와 전국 1800만 대 셋톱박스에서 발생하는 실제 시청 데이터를 기반으로 광고주와 방송사가 바로 활용할 수 있는 분석 솔루션 'TV 인덱스'를 선보였다고 4일 밝혔다.

국내 TV 광고 시장에는 매년 수조 원이 투입되지만 시청자가 실제로 얼마나 보고 있는지는 정확히 알 수 없었다. 30년 넘게 전국 4000가구 패널 조사 결과를 전체 시청으로 확대하는 방식이 이어져 왔기 때문이다. TV 인덱스는 이러한 한계를 극복한다. 기존처럼 단순 비율로만 표시되던 시청률 대신 실제 시청자 수와 시청 시간을 함께 제공한다. 이전에는 '시청률 1.5%'라는 숫자만 확인할 수 있었다면, 이제는 '55만 명이 하루 평균 1.1시간 시청했다'처럼 규모와 몰입도를 직관적으로 이해할 수 있다.

TV 인덱스 출시 기념 행사 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 아이지에이웍스 AD 원본보기 아이콘

아이지에이웍스는 IPTV 3사가 제공하는 국내 최대 규모의 셋톱박스 시청 데이터를 통합하고 인공지능(AI)으로 분석해 방송사·광고주·중소 채널 모두가 신뢰할 수 있는 지표 체계를 구축했다. 이를 통해 방송사는 채널과 프로그램의 성과를 객관적으로 입증해 광고 단가 협상이나 편성 전략에 활용할 수 있다. 또한 TV 인덱스는 개인을 식별할 수 없는 통계 데이터 기반으로, 개인정보 침해 우려 없이 안전하게 활용할 수 있다.

이번 공개 버전은 채널 단위 성과와 시청 패턴을 보여주며, 앞으로는 프로그램·광고·성별·연령대 등 세분화된 시청자 그룹 단위까지 확장돼 TV 시청도 디지털처럼 정밀하게 측정할 수 있게 된다. TV 인덱스는 공식 홈페이지에서 직접 확인할 수 있다.

아이지에이웍스 마국성 대표는 "IPTV 3사가 공동 표준을 마련하고 아이지에이웍스와 전략적 데이터 파트너십을 구축해, 업계가 실제 의사결정에 활용할 수 있는 지표를 완성했다"며, "기관마다 달라 혼란을 키웠던 기존 시청률 대신, 업계가 함께 신뢰할 수 있는 새로운 표준이 자리 잡으면서, TV 광고 시장은 다시 성장할 발판을 마련하게 된 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>