동아참메드, 'LMCE 2025' 참가…채혈 자동화·IBD 진단 솔루션 선봬

동아에스티의 자회사 동아참메드는 지난달 29일부터 31일까지 인천 인스파이어 컨벤션 센터에서 개최된 '2025 대한진단검사의학회 국제학술대회(LMCE 2025)'에 참가했다고 4일 밝혔다.

LMCE 2025는 대한진단검사의학회가 매년 개최하는 국내 진단검사의학 분야 대표 학술대회로, 전 세계 전문가들이 모여 학문적 교류를 이어가는 국제 학술대회로 자리매김했다.

동아참메드는 이번 전시회에서 채혈 과정의 효율성을 향상시킨 장비 'HENe', 'FLEXTRAC', 자동화 면역장비 LIAISON XL에서 검사가 가능한 IBD 검사 시약 'LIASION Calpotectin'을 선보였다.

'HENe'는 병원 EMR(Electronic Medical Record)과 연동해 환자 정보를 자동으로 라벨에 인쇄하고 튜브에 부착하는 장비다. 다양한 튜브 사용이 가능하며, 대용량 검체 적재와 빠른 튜브 배출로 대기 시간을 단축할 수 있다. 사용자 친화적인 인터페이스로 환자 호출, 검증, 검체 정보 확인, 통계 분석 등 채혈 업무 전 과정의 편의성을 높였다.

'FLEXTRAC'은 채혈이 완료된 검체를 튜브 이송 컨베이어를 통해 원하는 장소로 신속하고 편리하게 이송해주는 장비다. 소량 및 다량의 튜브를 한번에 투입할 수 있으며, 병원 환경에 맞춰 다양한 레이아웃으로 유연하게 설치할 수 있어 효율적인 동선 구축이 가능하다.

'LIAISON Calprotectin'은 자동화 면역장비 LIAISON XL에서 사용하는 체외진단 검사시약이다. 대변 검체에서 Calprotectin(칼프로텍틴) 수치를 측정해 과민성대장증후군(IBS)과 염증성장질환(IBD)을 감별하고 질병의 모니터링과 재발 가능성을 평가한다. LIAISON Calprotectin은 높은 민감도와 정확도를 제공한다.

동아참메드 관계자는 "채혈 자동화 솔루션과 IBD 진단 솔루션을 통해 의료진의 진료 효율성과 환자 중심의 진단 환경을 개선하기 위해 노력하고 있다"며 "앞으로도 혁신적인 진단 솔루션을 지속적으로 개발해 국내외 진단 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

한편, 동아에스티 자회사 동아참메드는 ▲이비인후과용 진료장치, 의료용 영상 장치 등을 생산 및 판매, 수출하는 의료기기 사업부문 ▲채혈용 소모품, 체외진단의료기기 등의 체외진단 사업부문 ▲공간소독시스템, 내시경소독기, 전용소독제, 소독 티슈 등의 감염관리 사업부문을 아우르는 토탈 메디컬 헬스케어 전문 기업이다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>