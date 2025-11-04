고창군, 수험생 대상 '무료 스케일링' 서비스

수능 당일인 13일부터 진행

전북 고창군이 수험생을 대상으로 구강 건강증진을 돕기 위해 무료 스케일링(치석 제거) 서비스를 제공한다.

고창군 청사 전경. 고창군 제공 AD 원본보기 아이콘

4일 군에 따르면 이번 사업은 학업으로 인해 구강 관리가 소홀하기 쉬운 수험생들을 위해 구강검진 및 스케일링, 1:1 맞춤형 구강 교육, 구강위생 용품 등을 제공하며 수능 당일인 13일부터 진행된다.

지원 대상은 2026학년도 수험생으로, 고창군에 주소를 두거나 고창군 소재 고등학교에 재학 중인 학생이라면 누구나 신청 가능하며 사전 전화 예약 후 수험표 또는 학생증을 가지고 고창군 보건소를 방문하면 된다.

유병수 보건소장은 "그동안 학업과 입시 준비로 지친 수험생들에게 작은 응원이 되길 바란다"며 "성인기로 향하는 수험생들이 평생 사용할 치아를 건강하게 관리하고 지속적으로 구강건강에 관심을 갖도록 사업을 추진하겠다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr



