캄보디아 거점 400억대 투자리딩 사기 조직 적발…129명 검거

캄보디아를 거점으로 수백억원대 투자리딩 사기 등을 벌인 범죄조직이 경찰에 붙잡혔다.

서울경찰청 사이버범죄수사대는 사기·범죄단체 조직 등 혐의로 총책 A씨를 비롯해 129명을 검거하고, 이 중 19명을 구속했다고 4일 밝혔다. 이들은 지난달 31일까지 모두 검찰에 넘겨졌다.

경찰에 따르면 이들은 지난해 1월부터 그해 11월까지 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 "전문가가 알려주는 대로 투자하면 고수익을 올릴 수 있다"며 피해자 220명을 상대로 422억원을 가로챈 혐의를 받는다.

범죄조직은 콜센터, 자금관리팀, 대포통장 유통팀, 자금세탁팀 등으로 세분화된 피라미드형 구조를 갖춘 것으로 드러났다. 또 검거에 대비해 총책과 각 팀 간 연락을 차단하는 운영방식을 취했다. A씨는 친형과 조카 등을 핵심 직책에 배치해 가족 신뢰를 기반으로 한 폐쇄적 조직 체계를 구축한 것으로 조사됐다.

경찰 수사는 대포통장 전달 임무를 맡았던 조직원 B씨가 캄보디아에서 폭행·감금 피해를 입고 탈출한 뒤 신고하면서 이뤄졌다.

이후 경찰은 금융정보 분석과 계좌추적을 통해 조직의 캄보디아 기반과 운영 체계를 확인했다. 이어 A씨 주거지를 압수수색해 확보한 현금 등 범죄수익 7억8892만원에 대해 법원으로부터 기소 전 추징보전 결정을 받았다.

경찰 관계자는 "해외 체류 중인 피의자들에 대해서도 관계기관과 협조해 신속히 검거할 계획"이라며 "범죄수익 환수 절차도 철저히 진행하겠다"고 말했다. 이어 "SNS와 메신저를 통한 고수익 투자 권유는 대부분 사기이므로 피해가 발생하지 않도록 각별히 유의해달라"고 당부했다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



