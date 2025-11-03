본문 바로가기
‘영산강 익사이팅존’ 설계공모 비리…공무원 등 검찰 송치

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.03 14:41

심사위원 명단 유출·금품 수수 확인
공무원 2명·업체 관계자 7명 입건

광주시 '영산강 익사이팅존 조성 사업' 설계 공모 과정에서 특정 업체를 밀어주기 위한 부당 거래가 적발됐다. 공무원과 심사위원, 업체 관계자 등이 연루돼 검찰에 넘겨졌다.

‘영산강 익사이팅존’ 설계공모 비리…공무원 등 검찰 송치
광주경찰청 반부패경제범죄수사대는 3일 공무상비밀누설, 업무방해, 청탁금지법 위반 혐의로 광주시 소속 공무원 2명(팀장급 1명·주무관 1명)을 불구속 송치했다. 경찰은 또 심사위원회 위원 5명과 공모 참가 업체 관계자 2명을 배임수재 및 배임증재 혐의로 함께 송치했다.


이들은 지난해 12월부터 올해 2월 사이 영산강 익사이팅존 설계 공모 과정에서 특정 업체가 당선되도록 심사위원 명단을 외부에 유출하고, 부정 청탁과 금품 수수 등을 벌인 혐의를 받는다. 일부 심사위원에게는 1,000만원 상당의 현금이 전달된 것으로 조사됐다.

경찰은 공무원과 업체, 심사위원 간 지역사회 내 친분을 통해 부정 거래가 이뤄진 것으로 보고 있다. 다만 공무원의 뇌물수수나 윗선 개입 정황은 확인되지 않았다.


영산강 익사이팅존 조성 사업은 광주시 민선 8기 핵심 공약인 'Y 프로젝트'의 주요 사업으로, 지난 6월 경찰이 시청 관련 부서를 압수수색하자 강기정 시장이 공개석상에서 경찰 수사를 강하게 비판한 바 있다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
