美 부통령, 할로윈 '셀프 조롱' 패러디…온라인서 반응 폭발

젤렌스키 향한 과거 논란 발언 재연

스스로 웃음거리 만들어…“영리한 정치적 판단”

할로윈을 맞아 J.D. 밴스 미국 부통령이 자신을 둘러싼 온라인 밈을 직접 패러디한 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 올렸다. 이는 과거 외교 실언으로 논란을 빚었던 장면을 재연하며 스스로를 조롱한 것으로, 정치인의 이미지 관리 방식으로 이례적이라는 평가와 함께 큰 화제를 모으고 있다.

밴스 부통령은 지난달 31일 자신의 엑스(X·옛 트위터)와 틱톡 계정에 약 10초 분량의 짧은 영상을 게시했다.

영상 속에서 밴스 부통령은 빨간 넥타이에 갈색 곱슬머리 가발을 쓴 채 카메라 앞에 등장했다. 그는 "아이들아, 할로윈을 축하한다"고 밝게 인사한 뒤 곧바로 "그리고 꼭 고맙다고 말하는 걸 잊지 마"라고 덧붙였다.

할로윈을 맞아 J.D. 밴스 미국 부통령이 자신을 직접 패러디한 모습. J.D. 밴스 엑스(X·옛 트위터) 캡처

이는 지난 2월 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 트럼프 행정부 출범 후 처음으로 백악관을 방문했을 때 밴스가 했던 발언을 그대로 되풀이한 것이다. 당시 그는 젤렌스키 대통령에게 "왜 미국에 고맙다고 말하지 않느냐"며 압박성 발언을 해서 외교적인 무례 논란을 일으켰다.

이후 미국 온라인 커뮤니티에서는 밴스를 조롱하는 밈이 빠르게 확산했다. 밴스를 뚱뚱하고 표독스러운 표정의 남성으로 묘사한 '뚱뚱한 밴스', '못생긴 밴스' 밈이 당시 유행했다. 갈색 곱슬머리 가발 역시 해당 밈에서 차용된 상징적 요소다. 즉, 이번 영상은 밴스가 그 밈을 자신의 손으로 그대로 재연한 것이다.

영상은 공개 직후 폭발적인 반응을 얻었다. 틱톡에 올라온 영상은 하루 만에 '좋아요' 800만개를 돌파했고, 댓글도 16만개 이상이 달렸다. 이용자들은 "이걸 보고 웃는 내가 싫다"면서도 "올해 최고의 할로윈 영상"이라며 열광했다.

보수 성향 미디어 폭스뉴스는 "밴스가 이번 할로윈 바이럴 경쟁에서 사실상 우승했다"며 "몇 달간 자신을 따라다닌 조롱을 먼저 웃음으로 받아쳤다는 점에서 정치적으로 영리한 판단"이라고 보도했다. "스스로를 희화화하는 일은 대부분의 정치인에게 쉽지 않다"는 평가도 덧붙였다.

밴스의 측근 역시 현지 매체와의 인터뷰에서 "할로윈 의상에 대해 묻자 밴스는 '인터넷을 뒤집을 것'이라고 말했다"며 "결과적으로 그대로 됐다"고 전했다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



