김서영·이두순 대표 산업포장…제4회 수소의 날 개최

강희종에너지 스페셜리스트

입력2025.11.02 12:00

기후에너지환경부는 이호현 제2차관, 김재홍 한국수소연합회장 등 수소 분야 산·학·연 관계자 약 200여 명이 참석한 가운데 3일 오전 서울 더플라자호텔에서 제4회 수소의날 기념식을 개최한다고 밝혔다.


수소의 날 기념식은 수소경제 확산에 대한 국민인식과 사회적 공감대를 높이고 수소 산업인 격려를 위해 시작된 자리로, 올해로 4회째를 맞았다. 작년에는 법정기념일(매년 11월 2일)로 지정됐다.

이번 기념식에서는 수소경제 활성화 및 수소 산업 진흥에 기여한 34명의 유공자에 대한 포상이 이루어질 예정이다. 김서영 하이리움산업 대표이사와 이두순 두산퓨얼셀 대표이사가 산업포장을 수상했으며, 인천광역시가 대통령 표창, 이임철 아이지이 실장이 국무총리 표창을 수상한다.


이호현 2차관은 "정부는 재생에너지 중심 에너지 대전환과 에너지 고속도로 구축을 추진중으로, 수소는 재생에너지 확대 등에 따라 생산된 전력을 효율적으로 저장·운송할 수 있는 에너지원으로써 그 역할이 크다"며 "정부는 청정수소 전주기 생태계를 체계적으로 구축해나가고, 민간의 투자와 기술개발 노력을 정책적·제도적으로 지원해 나가겠다"고 밝혔다.




강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

