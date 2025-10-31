"잘생김은 못 숨긴다" 경주 APEC서 군복 입은 차은우 포착

'일병' 차은우, APEC 행사장에 등장

군 복무 중인 가수 겸 배우 차은우가 경북 경주에서 포착됐다.

최근 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에서는 경주에서 군복을 입은 차은우를 봤다는 목격담과 관련 영상이 다수 게재됐다.

공개된 영상에서 차은우는 군복을 입은 채 경주의 한 호텔 로비를 걷는 모습이다.

차은우는 국방부 근무지원단 소속 군악대 일병으로 2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 관련 행사 지원에 투입된 것으로 알려졌다.

차은우의 근황이 공개되자 누리꾼들은 "모자로 얼굴을 가려도 여전히 잘생겼다" "국위선양하는 외모" 등 뜨거운 반응을 보였다. 특히 일부 팬들은 "정장보다 군복이 더 잘 어울린다", "군복 입어도 압도적 외모"라며 호응했다.

한편 차은우는 지난 7월28일 육군에 입대, 기초군사훈련을 마친 뒤 국방부 군악대에서 복무 중이다. 그가 출연한 영화 '퍼스트 라이드'는 지난 29일 개봉한 후 박스오피스 1위에 올랐다. 오는 11월21일엔 미니 2집 'ELSE(엘스)'가 발매될 예정이다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr



