곰에 잇단 인명피해…日 정부, '헌터 공무원' 뽑는다

올해 곰 습격 13명 사망 피해 급증

은행·대학캠퍼스 등 시내에도 곰 출몰

日정부 "총력 대응, 긴급 사살도 허용"

도심 은행과 대학 캠퍼스까지 곰이 내려오며 인명 피해가 잇따르자 일본 정부가 '공무원 헌터' 제도를 도입하기로 했다. 사냥 면허를 가진 전문 인력을 지자체가 정규직으로 고용해 즉시 대응에 나선다는 방침이다.

사진은 기사의 이해를 돕기 위한 것으로 특정 내용과 관련 없음. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

30일 니혼게이자이신문 보도에 따르면 일본 정부는 곰에 의한 인명 피해가 급증하자 이날 관계 각료회의를 열고 대응을 강화하기로 했다.

환경성은 새로운 교부금을 신설해 지자체가 수렵 면허와 구제 기술을 갖춘 인력을 '공무원 헌터'로 직접 고용할 수 있도록 할 것이라고 밝혔다. 또 지방자치단체가 전문 인력을 채용하거나 기존 공무원을 대상으로 사격·포획 훈련을 실시할 수 있도록 제도화하겠다는 계획이다. 이에 필요한 재원을 지원하기 위해, 2026 회계연도 예산안에 37억엔(약 345억원) 규모의 '관리 대상 조수(새·짐승) 대책 사업비'를 요구했다고 환경성은 설명했다.

올해 들어 일본 전역에서 곰의 공격으로 숨진 사람은 13명(의심 사례 포함)에 달한다. 통계 집계가 시작된 2008년 이후 가장 많은 수치로, 특히 도호쿠 지방에 피해가 집중됐다. 모리오카시에서는 은행 본점과 대학 캠퍼스 등 시내 중심가에 곰이 출몰해 혼란이 빚어졌고, 세계문화유산으로도 등재된 일본 기후현 시라카와무라의 관광지에서는 외국인이 습격당해 다치는 사례도 발생했다.

이시하라 히로타카 환경상은 지난 28일 "곰 피해는 큰 문제이며 긴급성을 느끼고 있다. 정부가 총력을 기울여 대응해야 한다"고 말했다. 정부는 이미 지난 9월 개정된 '조수보호관리법'에 따라 사람 생활권에 출몰한 곰을 긴급 상황 시 총기로 사살할 수 있도록 허용한 상태다. 그동안 주거지역에서는 원칙적으로 발포가 금지됐지만, 삿포로·센다이·아키타현 요코테 등에서는 이미 긴급 사살 사례가 나왔다.

가장 큰 문제는 사냥꾼 인력의 부족이다. 환경성 통계에 따르면 일본의 수렵면허 보유자는 1975년 51만여명에서 2020년 21만여명으로 절반 이하로 줄었다. 이 가운데 60세 이상이 58%를 차지하고, 실탄을 사용하는 '제1종 면허' 소지자는 9만명에 불과하다. 대부분 수렵동호회를 중심으로 활동하는 고령 자원봉사자인 만큼 즉각적인 대응에는 한계가 있다는 지적도 나온다. 이에 정부는 지자체가 헌터를 직접 채용해 안정적인 일자리로 전환하면 젊은 인력 확보로 이어질 가능성이 크다고 기대하고 있다.

니혼게이자이는 "두꺼운 피하지방과 단단한 두개골 탓에 전문 헌터가 아니면 대응하기 어렵다"며 "경찰관이 사용하는 권총 역시 곰을 사살하기엔 위력이 약하다. 사격 훈련과 장비를 갖춘 헌터 외엔 구제를 담당하기 힘들다"고 짚었다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>